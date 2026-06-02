NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Día 4

Pro Wrestling NOAH volvió al Tokyo Korakuen Hall para la cuarta jornada del torneo «Neo Global Tag League 2026«.
► «Neo Global Tag League 2026» Día 4
Team 2000X (Masa Kitamiya y Takashi Sugiura) obtuvieron su primer triunfo tras lograr una gran remontada para derrotar a Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson).
Stallion Rogers y Yoshiki Inamura consiguieron dominar al Team 2000X (OZAWA y Tadasuke) a pesar de que éstos últimos metieron una escalera de aluminio al ring para atacar a sus rivales.
Atsushi Kotoge y Hi69 se impusieron en una triple amenaza de parejas a Alejandro y Daiki Odashima y a Eita y Yuto Koyanagi. Tras la lucha, Hi69 lanzó su desafío por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC.
All Rebellion (Harutoki y Kaito Kiyomiya) propinaron el primer descalabro a Los Tranquilos de Japon (BUSHI y Tetsuya Naito) sumandos sus primeras unidades. Naito exigió a Kiyomiya un mano a mano.
En el turno estelar, Passionate RATEL’S (Manabu Soya y Yuki Iino) consiguieron un gran resultado al doblegar a Kenoh y Naomichi Marufuji acumulando cuatro puntos.
Los resultados completos son:
NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 30.05.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,296 Espectadores
1. 3 Match Series 3rd: Hiroto Tsuruya venció a RYUSEI (7:03) con un Single-Leg Crab Hold.
2. KENTA, Tetsuya Endo , HAYATA y Katsumi Inahata vencieron a AMAKUSA, Kid Lykos, Kid Lykos II y Black Menso~re (6:19) cuando HAYATA colocó espaldas planas a Menso~re tras una Union Facebuster.
3. Jun Masaoka venció a Midori Takahashi (4:43) con un Modified Camel Clutch.
4. Neo Global Tag League – Grupo A: Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [2] vencieron a Karl Anderson y Doc Gallows [4] (10:22) con la Huracanrana de Sugiura sobre Gallows.
5. Neo Global Tag League – Grupo B: Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4] vencieron a OZAWA y Tadasuke [0] (11:32) con un From Dusk Till Dawn de Inamura sobre Tadasuke.
6. 3 Way Match: Atsushi Kotoge y Hi69 vencieron a Alejandro y Daiki Odashima y a Eita y Yuto Koyanagi (9:36) con un European Clutch de Hi69 sobre Alejandro.
7. Neo Global Tag League – Grupo A: Kaito Kiyomiya y Harutoki [2] vencieron a Tetsuya Naito y BUSHI [4] (15:24) con un Skywalk Elbow de Kiyomiya sobre BUSHI.
8. Neo Global Tag League – Grupo B: Manabu Soya y Yuki Iino [4] vencieron a Naomichi Marufuji y Kenoh [2] (20:28) con la Passion IS de Soya sobre Kenoh.
– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Tetsuya Naito y BUSHI [4]
-. Karl Anderson y Doc Gallows [4]
3. Tetsuya Endo y HAYATA [2]
-. Kaito Kiyomiya y Harutoki [2]
-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [2]
6. Kid Lykos y Kid Lykos II [0]
Grupo B:
1. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4]
-. Manabu Soya y Yuki Iino [4]
3. Naomichi Marufuji y Kenoh [2]
4. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0]
-. KENTA y Katsumi Inahata [0]
-. OZAWA y Tadasuke [0]