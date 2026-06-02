NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Día 4

Pro Wrestling NOAH volvió al Tokyo Korakuen Hall para la cuarta jornada del torneo «Neo Global Tag League 2026«.

► «Neo Global Tag League 2026» Día 4

Team 2000X (Masa Kitamiya y Takashi Sugiura) obtuvieron su primer triunfo tras lograr una gran remontada para derrotar a Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson).

Stallion Rogers y Yoshiki Inamura consiguieron dominar al Team 2000X (OZAWA y Tadasuke) a pesar de que éstos últimos metieron una escalera de aluminio al ring para atacar a sus rivales.

Atsushi Kotoge y Hi69 se impusieron en una triple amenaza de parejas a Alejandro y Daiki Odashima y a Eita y Yuto Koyanagi. Tras la lucha, Hi69 lanzó su desafío por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC.

All Rebellion (Harutoki y Kaito Kiyomiya) propinaron el primer descalabro a Los Tranquilos de Japon (BUSHI y Tetsuya Naito) sumandos sus primeras unidades. Naito exigió a Kiyomiya un mano a mano.

En el turno estelar, Passionate RATEL’S (Manabu Soya y Yuki Iino) consiguieron un gran resultado al doblegar a Kenoh y Naomichi Marufuji acumulando cuatro puntos.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 30.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,296 Espectadores

1. 3 Match Series 3rd: Hiroto Tsuruya venció a RYUSEI (7:03) con un Single-Leg Crab Hold.

2. KENTA, Tetsuya Endo , HAYATA y Katsumi Inahata vencieron a AMAKUSA, Kid Lykos, Kid Lykos II y Black Menso~re (6:19) cuando HAYATA colocó espaldas planas a Menso~re tras una Union Facebuster.

3. Jun Masaoka venció a Midori Takahashi (4:43) con un Modified Camel Clutch.

4. Neo Global Tag League – Grupo A: Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [2] vencieron a Karl Anderson y Doc Gallows [4] (10:22) con la Huracanrana de Sugiura sobre Gallows.

5. Neo Global Tag League – Grupo B: Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4] vencieron a OZAWA y Tadasuke [0] (11:32) con un From Dusk Till Dawn de Inamura sobre Tadasuke.

6. 3 Way Match: Atsushi Kotoge y Hi69 vencieron a Alejandro y Daiki Odashima y a Eita y Yuto Koyanagi (9:36) con un European Clutch de Hi69 sobre Alejandro.

7. Neo Global Tag League – Grupo A: Kaito Kiyomiya y Harutoki [2] vencieron a Tetsuya Naito y BUSHI [4] (15:24) con un Skywalk Elbow de Kiyomiya sobre BUSHI.

8. Neo Global Tag League – Grupo B: Manabu Soya y Yuki Iino [4] vencieron a Naomichi Marufuji y Kenoh [2] (20:28) con la Passion IS de Soya sobre Kenoh.

– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Tetsuya Naito y BUSHI [4]

-. Karl Anderson y Doc Gallows [4]

3. Tetsuya Endo y HAYATA [2]

-. Kaito Kiyomiya y Harutoki [2]

-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [2]

6. Kid Lykos y Kid Lykos II [0]

Grupo B:

1. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4]

-. Manabu Soya y Yuki Iino [4]

3. Naomichi Marufuji y Kenoh [2]

4. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0]

-. KENTA y Katsumi Inahata [0]

-. OZAWA y Tadasuke [0]