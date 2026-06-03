Kaitlyn (Celeste Bonin): «Si no lucho más en WWE, mi lucha con Mia Yim fue genial»

La recordada luchadora profesional, exWWE, Celeste Bonin, también conocida como Kaitlyn, recientemente habló acerca de su paso final por WWE, declarando que, aunque le encantaría volver a luchar en WWE una vez más, si esto no se cumple, ya se da por bien servida con que su última lucha haya sido ante su amiga, Mia Yim.

► Así habló Celeste Bonin (Kaitlyn) de su última lucha en WWE

Así lo dejó saber Celeste Bonin, en una interesante entrevista para el video podcast Rewind Recap Relive. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Tuve dos luchas. En la primera, la mujer con la que luché era muy nueva. Tuvimos una buena lucha. Pero luego mi segunda lucha fue con Mia Yim, y ella y yo tuvimos una lucha increíble. La adoro.

«Cuando dejé la lucha libre, lancé Celestial Bodiez. Era ropa deportiva para mujeres. Ella usaba mis productos, me etiquetaba y me apoyó durante años. Esa fue la primera vez que la conocí en persona, y luego pude luchar contra ella, y ella es tan buena… Le dije después de nuestra lucha, porque realmente me encantó muchísimo.

“Mi última lucha antes de irme en 2014 no me gustó. Me sentía enferma del estómago. No era una buena situación. Había pedido mi liberación el día anterior y me pidieron que me quedara un día más.

«Luego me dieron una última lucha y creo que fue en Main Event o Superstars o algo así. Recibí una superkick en la cara de parte de Tamina Snuka, y eso me dejó un mal sabor de boca. En ese momento, simplemente quería salir de ahí.

“Así que regresar y tener esa lucha con Mia Yim, mi segunda lucha en el Mae Young Classic… pensé: si nunca vuelvo a entrar a un ring de WWE, esta lucha fue suficiente para que yo pudiera decir: ‘Esta fue mi última lucha en WWE’. Porque me encantó muchísimo”.

Recordemos que Kaitlyn salió de WWE en 2014, emprendió como instructora personal y tuvo un par de luchas en el circuito independiente en 2018, siendo llamada por WWE para el Torneo Mae Young Classic en 2018, en donde en primera ronda eliminó a Kavita Devi y en la segunda cayó ante Mia Yim, hoy Michin. Su última lucha fue en 2019, ante Nicolth Lucero, en una independiente llamada GWA en Dania Beach, Florida.