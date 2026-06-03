WWE NXT: Zaria venció a Lizzy Rain

En la primera lucha de la más reciente edición de NXT presentada por WWE, vimos cómo la veterana del ring, Zaria, venció a una de las jóvenes promesas y futuro de NXT y WWE, la rockera Lizzy Rain.

► Así fue como cayó Lizzy Rain ante Zaria

Zaria dominó los primeros momentos de la lucha, de hecho, durante casi 5 minutos, incluyendo los cortes comerciales.

La Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, apareció en ringside y se sentó en la mesa de comentaristas, y Zaria se distrajo, pero no mucho.

Solo poco después, Rain resistió derechazos al cuerpo y consiguió una cuenta en dos segundos con una rodada a espaldas.

Luego, Zaria la castigó con tremenda quebradora. Rain luego mandó a volar con frankensteiner desde el esquinero a Zaria, pero esta reaccionó con tremenda spear.

Tras un interesante intercambio de derechazos, Rain atacó con dos lazos al cuello a la pelirroja y conectó codazo volador a la cara, para luego hacerle tremendo DDT, solo que Zaria resistió a la cuenta de tres.

Zaria le dio cabezazo a Rain; luego, esta la sorprendió con rodada a espaldas, pero nada pasó. Zaria le dio rodillazo a la cara y lazo giratorio, pero Rain sobrevivió.

Lizzy Rain castigó con un buen cutter a Zaria, luego la azotó con Samoan Drop, pero la cuenta llegó solo a dos.

Zaria evitó un codazo con súplex alemán y atacó con spear a Rain, para luego aplicarle su tremendo F5 y así llevarse la victoria.

Tras la lucha, Tatum Paxley evitó que Zaria atacara a Lizzy Rain dándole una lucha titular para la próxima semana por el Campeonato Norteamericano Femenil NXT.