WWE NXT: Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Shawn Spears y Niko Vance

Esta noche, en la segunda lucha del más reciente NXT presentado por WWE, vimos cómo los Out The Mud (OTM), el equipo de Bronco Nima y Lucien Price, vencieron a Shawn Spears y Niko Vance de The Culling.

► Así fue la caída de Shawn Spears y Niko Vance ante OTM en NXT

OTM se fue al ataque apenas sonó la campana y sacó del ring a The Culling. Bronco Nima dominó a Shawn Spears con codazos y Lucien Price castigó a Niko Vance con fuertes machetazos. La lucha se descontroló afuera del ring, donde Vance azotó a Price contra el poste y The Culling tomó el control sobre él.

Spears conectó superkick sobre Price, pero este respondió con un brutal azotón de espaldas contra la lona. Nima regresó encendido, derribó a Vance de la ceja del ring y castigó a Spears con backbreaker. Luego, Spears lanzó a Nima contra las escaleras metálicas y la barricada, mientras Vance logró una cuenta de dos tras un cabezazo volador.

Price reaccionó más adelante, lanzó a Vance sobre la parte más dura del ring y después limpió la casa contra The Culling. Price conectó rodillazo sobre Vance para cuenta cercana a tres y buscó un chokeslam, pero la ventaja numérica lo frenó. Spears terminó sangrando y, tras una superkick de Price, OTM remató a Vance con un movimiento combinado para llevarse la victoria.