NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Día 3

Pro Wrestling NOAH realizó la tercera fecha de la «Neo Global Tag League 2026» desde el Light Cube Utsunomiya.

► «Neo Global Tag League 2026» Día 3

En esta ocasión se efectuaron dos combates del Grupo A. Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI) mostraron un gran acoplamiento coordinado, por lo que no tardaron en dominar a la dupla de Kid Lykos y Kid Lykos II.

En el turno principal, Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows) obtuvieron su segundo triunfo, dominando a Tetsuya Endo y HAYATA.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 26.05.2026

Light Cube Utsunomiya

427 Espectadores

1. Hajime Ohara venció a Hiroto Tsuruya (5:38) con la Jave.

2. KENTA y Katsumi Inahata vencieron a Atsushi Kotoge y Super Crazy (7:47) con una GAME OVER de KENTA sobre Crazy.

3. Naomichi Marufuji, Kenoh y AMAKUSA vencieron a Manabu Soya, Yuki Iino y Black Menso~re (6:48) cuando Marufuji obligué a Menso~re a rendirse.

4. OZAWA, Tadasuke y Kai Fujimura vencieron a Yoshiki Inamura, Stallion Rogers y Midori Takahashi (6:40) con un Horizontal Cradle de Tadasuke sobre Rogers.

5. Shoki Kitamura, Satsuki Nagao y Takumi Baba vencieron a Kaito Kiyomiya, Daiki Odashima y Yuto Koyanagi (12:16) con un Shindo Knee de Kitamura sobre Koyanagi.

6. Alejandro venció a Ryo Hoshino (11:28) con un Avalanche-Style Super Rana.

7. Neo Global Tag League – Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI [4] vencieron a Kid Lykos y Kid Lykos II [0] (12:01) con una Fable de BUSHI sobre Lykos II.

8. Neo Global Tag League – Grupo A: Karl Anderson y Doc Gallows [4] vencieron a Tetsuya Endo y HAYATA [2] (14:55) cuando Anderson colocó espaldas planas a HAYATA tras la Magic Killer.

– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Tetsuya Naito y BUSHI [4]

-. Karl Anderson y Doc Gallows [4]

3.. Tetsuya Endo y HAYATA [2]

4. Kid Lykos y Kid Lykos II [0]

-. Kaito Kiyomiya y Harutoki [0]

-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [0]

Grupo B:

1. Naomichi Marufuji y Kenoh [2]

-. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [2]

-. Manabu Soya y Yuki Iino [2]

4. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0]

-. KENTA y Katsumi Inahata [0]

-. OZAWA y Tadasuke [0]