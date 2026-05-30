NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Día 3

Pro Wrestling NOAH realizó la tercera fecha de la «Neo Global Tag League 2026» desde el Light Cube Utsunomiya.
► «Neo Global Tag League 2026» Día 3
En esta ocasión se efectuaron dos combates del Grupo A. Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI) mostraron un gran acoplamiento coordinado, por lo que no tardaron en dominar a la dupla de Kid Lykos y Kid Lykos II.
En el turno principal, Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows) obtuvieron su segundo triunfo, dominando a Tetsuya Endo y HAYATA.
Los resultados completos son:
NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 26.05.2026
Light Cube Utsunomiya
427 Espectadores
1. Hajime Ohara venció a Hiroto Tsuruya (5:38) con la Jave.
2. KENTA y Katsumi Inahata vencieron a Atsushi Kotoge y Super Crazy (7:47) con una GAME OVER de KENTA sobre Crazy.
3. Naomichi Marufuji, Kenoh y AMAKUSA vencieron a Manabu Soya, Yuki Iino y Black Menso~re (6:48) cuando Marufuji obligué a Menso~re a rendirse.
4. OZAWA, Tadasuke y Kai Fujimura vencieron a Yoshiki Inamura, Stallion Rogers y Midori Takahashi (6:40) con un Horizontal Cradle de Tadasuke sobre Rogers.
5. Shoki Kitamura, Satsuki Nagao y Takumi Baba vencieron a Kaito Kiyomiya, Daiki Odashima y Yuto Koyanagi (12:16) con un Shindo Knee de Kitamura sobre Koyanagi.
6. Alejandro venció a Ryo Hoshino (11:28) con un Avalanche-Style Super Rana.
7. Neo Global Tag League – Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI [4] vencieron a Kid Lykos y Kid Lykos II [0] (12:01) con una Fable de BUSHI sobre Lykos II.
8. Neo Global Tag League – Grupo A: Karl Anderson y Doc Gallows [4] vencieron a Tetsuya Endo y HAYATA [2] (14:55) cuando Anderson colocó espaldas planas a HAYATA tras la Magic Killer.
– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Tetsuya Naito y BUSHI [4]
-. Karl Anderson y Doc Gallows [4]
3.. Tetsuya Endo y HAYATA [2]
4. Kid Lykos y Kid Lykos II [0]
-. Kaito Kiyomiya y Harutoki [0]
-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [0]
Grupo B:
1. Naomichi Marufuji y Kenoh [2]
-. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [2]
-. Manabu Soya y Yuki Iino [2]
4. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0]
-. KENTA y Katsumi Inahata [0]
-. OZAWA y Tadasuke [0]