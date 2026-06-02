A 2 de junio de 2026, Roman Reigns es el Campeón Mundial de Peso Completo e intenta reformar The Bloodline junto a The Usos y Jacob Fatu. También en la WWE, Seth Rollins está rivalizando con Bron Breakker y Paul Heyman luego de que ambos, junto a Bronson Reed, lo expulsaran de The Vision. Mientras, Dean Ambrose, ahora como Jon Moxley, reina como Campeón Continental en AEW muy lejos de sus antigos mejores amigos.

► Juntos eran The Shield

Reigns, Rollins y Ambrose empezaron sus carreras como Superestrellas WWE por separado en NXT; Rollins y Ambrose tuvieron largas trayectorias como independientes antes de unirse a la compañía, lo cual Reigns hizo directamente luego de no tener éxito en la NFL. Pero cuando fueron ascendidos al elenco principal, los pusieron juntos formando el trío The Shield.

The Shield debutó el 18 de noviembre de 2012 durante el evento Survivor Series. Los tres irrumpieron en el combate estelar entre CM Punk, John Cena y Ryback para ayudar a Punk a retener el Campeonato WWE. Inicialmente parecían secuaces del «Mejor del Mundo» pero pronto comenzaron a presentarse como una fuerza separada de los demás para luchar contra la injusticia en WWE.

Tan potente fue su primera aparición como lo que vino después. Desde rivalidades con John Cena o Daniel Bryan hasta ostentar al mismo tiempo el Campeonato en Parejas (Reigns y Rollins) y el Campeonato de Estados Unidos (Ambrose). Y dentro de esa batalla contra el mal dentro de la empresa, fue inevitable que acabaran chocando con Evolution (Triple H, Batista y Randy Orton).

► La traición de Seth Rollins

Durante meses, «El Rey de Reyes» y sus amigos intentaron acabar con ellos sin éxito. El momento clave tuvo lugar en el evento Payback 2014 cuando los dos tríos se enfrentaron entre ellos en un combate No Holds Barred de eliminación donde Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose impusieron y se confirmaron como la fuerza más dominante de la WWE.

Pero solo por esa noche. Al día siguiente tuvo lugar en nuevo episodio de Monday Night RAW y Triple H tenía un plan. Una vez más, él, Batista y Randy Orton intentaron controlar a The Shield y una vez más no pudieron hacerlo. Parecía que todo quedaba ahí. Sin embargo, cuando los villanos abandonaban el escenario, Rollins tomó una silla metálica y traicionó a Reigns y Ambrose para luego unirse a Evolution; en realidad, con él pasaría a ser The Authority.

Esa brutal traición que catorce años después sigue siendo recordada como uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de WWE, ocurrió un día como hoy 2 de junio de 2014. La imagen de Seth Rollins junto a Triple H, Batista y Randy Orton mientras Dean Ambrose y Roman Reigns permanecían tendidos sobre la lona se convirtió en una de las escenas más icónicas de todos los tiempos.

► Lo mejor para los negocios

Con el paso de los años, aquella decisión terminó beneficiando a todos los involucrados. Rollins se convirtió en la cara de The Authority y ganó el maletín de Money in the Bank pocas semanas después. Reigns inició el camino que acabaría llevándolo a convertirse en una de las mayores estrellas de la historia de WWE. Por su parte, Ambrose conquistó el Campeonato WWE antes de abandonar la empresa en 2019 para reinventarse como Moxley.

Lo que comenzó como una impactante traición terminó dando origen a tres carreras individuales de enorme éxito. Era la decisión correcta, lo mejor para los negocios, The Shield ya lo habían hecho todo. Aunque eso no quita que el momento siga causando conmoción cada vez que se recuerda. Hubo reuniones, Reigns, Rollins y Ambrose protagonizaron juntos (o unos contra otros) grandes momentos que también forman parte de los libros.

Más de una década después, The Shield sigue siendo una de las mejores historias jamás contadas por WWE. A 2 de junio de 2026 no faltan quienes sueñan con que un día Jon Moxley regrese como Dean Ambrose y se reúna una vez más con Roman Reigns y Seth Rollins. Puede que eso no suceda nunca. ¿Quién sabe? Al menos para luchar. Porque sin duda un día los tres van a ser inducidos juntos al Salón de la Fama de la WWE.