Bully Ray, molesto por la manera en que WWE manejó a Giulia en Italia

Eimi Gloria Matsudo, la luchadora mejor conocida como Giulia, nació en Londres en 1994, hija de madre japonesa y padre italiano. Creció en Japón, pero desde siempre vivió entre dos culturas, siendo la italiana parte importante, pues incluso trabajó en el restaurante italiano de su padre. Es por ello que, al dedicarse a la lucha, adoptó el nombre de Giulia (Julia en italiano).

Dada su historia, se esperaba que en los recientes eventos de WWE en Italia, tuviera algún papel especial, pero en Clash in Italy no luchó, mientras que su aparición en Monday Night Raw no fue nada para recordar.

► «¡Diablos! ¿Cómo no la voy a usar para que haga un promo?»

Bully Ray se mostró especialmente crítico por esta situación en Busted Open Radio.

«No me gustó que Giulia fuera puesta de espaldas planas, y no creo que mucha gente sepa esto, aunque lo mencionaron en los comentarios durante su entrada: Giulia es italiana. Giulia es mitad italiana y mitad japonesa. Giulia habla italiano con fluidez. Me hubiera encantado ver a Giulia con algo de tiempo de promo, para conectar más con esa multitud, y no simplemente perder».

«Estuvieron en Italia. Esa habría sido una gran oportunidad para que hablara aunque sea treinta segundos. ‘Ciao Torino. Io sono Giulia.’ Empezar a hablar en italiano y luego ‘Forza Torino’ o lo que sea. Darle aunque sea algo pequeño. Tenemos una talento de ascendencia italiana que habla el idioma. ¡Diablos! ¿Cómo no la voy a usar para que haga un promo y encienda a la multitud».

A pesar de la derrota, Giulia recibió una enorme ovación por parte del público italiano, algo que ella misma reconoció después en sus redes sociales. Bully Ray cree que WWE desaprovechó esa conexión cultural y lingüística para darle mayor relevancia a la luchadora.