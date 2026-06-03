RevPro celebró el pasado 31 de mayo su decimonoveno evento en lo que llevamos de 2026, Live In Coventry 12, desde el HMV Empire de Coventry (Inglaterra).

Como luchas principales a modo de coestelares, 1 Called Manders se midió a JJ Gale, mientras Rhio hizo lo propio con Kanji.

Completando el cartel, Slater Dojo vs. Young Guns y Tom Thelwell, Jay Joshua vs. Thomas Shire, Sha Samuels vs. Man Like DeReiss, Leyton Buzzard vs. Maverick Mayhew, Skye Smitson vs. Amira Blair y Top Tier vs. los «Contenders» Isaac Murray y Elvin Narayan.

RevPro Live In Coventry 12 puede verse íntegramente en RevPro OnDemand.

► A la manera del cowboy

Top Tier (James Ellis y Josh Holly) derrotaron a Contenders (Isaac Murray y Elvin Narayan). Sobre los 12 minutos de «opener», Narayan encajó el pin tras un ataque conjunto de los rudos. ♠♠♠

Sha Samuels derrotó a Man Like DeReiss. Revancha de Bash At The Bay, donde DeReiss se impuso y Samuels lo atacó en el poscombate. Aquí, Samuels se llevó la victoria vía pin con un paquetito apoyándose en la primera cuerda tras reversar el Sharpshooter de DeReiss, ante la ceguera arbitral. Y acabada la lucha, DeReiss se lanzó contra Samuels, aunque este pudo escabullirse. ♠♠♠1/4

Amira Blair derrotó a Skye Smitson. Blair tuvo una victoria limpia sobre Smitson el pasado diciembre durante Live In Southampton 39: Season Beatings, y desde entonces, Smitson guarda inquina hacia Blair, con continuas afrentas durante el presente año, considerándola la «zorra de Michael Oku«. Nada más empezar tamaño ajuste de cuentas, el réferi se comió una Lanza fortuita de Blair como si hubiera sido embestido por Goldberg, porque estuvo cerca de seis minutos inmóvil en el suelo. En este lapso, Smitson aprovechó para defenestrar el cuello de Blair con una silla, pero la irlandesa se repuso milagrosamente y con una Lanza dispuso a su rival para la cuenta de tres. Por favor, no más combates así en RevPro. Hay muy buenas luchadoras ahí fuera. ♠1/2

Slater Dojo (Leon Slater, Liam Slater y HMD) derrotaron a Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) y Tom Thelwell. Revancha no titular entre los Slater y los Guns (con el añadido de HMD y Thelwell), luego de que los primeros pusieran fin al histórico reinado de los segundos como Campeones Británicos Indiscutibles de Parejas RevPro en Revolution Rumble. Sobre los 16 minutos, HMD sorprendió a Allen con una rodada de espaldas, viniendo de evitar el Doomsday Device de los mancunianos. ♠♠♠3/4 En las postrimerías, Allen anunció que canjeaba su trofeo del Trios Grand Prix por una oportunidad para recuperar las correas que él y Jacobs perdieron de cara a Summer Sizzler (18 de julio). Allen propuso un combate al mejor de tres caídas.

Leyton Buzzard derrotó a Maverick Mayhew. Top Tier conjuntaron asalto sobre Mayhew antes del inicio. Buzzard hizo que Mayhew se rindiera con una Guillotina, mismo movimiento que empleó para vencer a Joe Lando y ganar el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro en Revolution Rumble. ♠♠♠1/4

Jay Joshua derrotó a Thomas Shire. Lucha muy reñida hasta los últimos compases. Joshua tuvo que emplearse a fondo para conseguir que Shire tuviera la espalda tres segundos en la lona. Sobre los 17 minutos, un Martinete acabó por tumbar al estadounidense. En el poscombate, Joshua tomó el micro y dijo que defendería ante Michael Oku el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en el siguiente show de la empresa, Live In London 108 (7 de junio). ♠♠♠1/2

Kanji derrotó a Rhio. Duelo distinto a los anteriores por el dominio que impuso Rhio desde el inicio, y que sólo hasta los 12 minutos de acción se vio interrumpido por un «comeback» de Kanji, quien entonces hizo de las suyas con la quiropraxis. Los últimos compases fueron parejos, hasta que Kanji reversó un intento de Palanca al Brazo de Rhio y la puso de espaldas planas en un súbito pin. Sonada la campana, de inmediato Rhio volvió a la posición inicial de la Palanca y «tiró» de ella, defenestrando el brazo derecho de Kanji. Cierre calcado al de su choque previo en Epic Encounter, pero invirtiendo los papeles. ♠♠♠♠ Rhio se marchó con los brazos en alto.

1 Called Manders derrotó a JJ Gale. Las dos luchas individuales anteriores de ambos los vieron fracasar en sus respectivos intentos de conquistar el máximo cetro de RevPro que ostenta Jay Joshua (High Stakes y Revolution Rumble). Un muy agresivo Manders pudo evitar el Gale Force valiéndose de su Lariat, y tras otros dos consecutivos, Gale cayó vía pin. Esta lucha sólo ocupó el estelar realmente por lo que Manders anunciaría a continuación. ♠♠♠1/2

Como epílogo, Manders fingió querer darle la mano a Gale, haciendo tiempo hasta que Thomas Shire irrumpió en escena y los cowboys lo apalizaron. Finalmente, Manders dijo que el siguiente en morder el polvo sería Eddie Kingston, contra el que se medirá en Live In London 108.

⇒ Bastante recomendables el Slater Dojo vs. Young Guns & Tom Thelwell y el Kanji vs. Rhio de un show cuyo único punto flaco fue ese Skye Smitson vs. Amira Blair y donde se dispusieron varios combates de cara a próximas citas; sobre todo la próxima, Live In London 108, y que por ello lució en parte transicional. Notable aperitivo.

♠♠♠1/2