Resultados RevPro Bash At The Bay

Para su decimoctavo evento de 2026, RevPro recaló el pasado 24 de mayo en el Mazuma Stadium (sede del Morecambe FC, equipo de fútbol de la localidad inglesa homónima), presentando Bash At The Bay.

Un «Revolution Gauntlet» sirvió de estelar a la función, donde se batieron el cobre Jay Joshua, Michael Oku, Luke Jacobs, Ethan Allen, Joe Lando, RPD, Danny Black y Leon Cage.

Alexxis Falcon buscó conservar el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro ante Myla Grace, gladiadora adscrita a TNA.

Y completando el cartel, Callum Newman (Campeón de Peso Completo IWGP) vs. Thomas Shire, Drilla Moloney vs. Ricky Knight Jr., Kanji vs. Lana Austin, Sha Samuels vs. Man Like DeReiss, Fuego vs. Will Kaven y New Sons Of Southampton (David Francisco, Kelly Sixx y Joshua James) vs. Alexander Grey, Omega Luke y Ryan Hunter.

RevPro Bash At The Bay está disponible para su visionado en RevPro OnDemand.

► Revolución en Morecambe

Habría unas 300 personas en el espacio concedido al show, dentro de un estadio de fútbol de pequeña capacidad. Esto demuestra que, cuanto menos en UK, la lucha libre es una disciplina muy de nicho.

Man Like DeReiss derrotó a Sha Samuels. Harto de esperar para que DeReiss terminara su entrada, Samuels inició las hostialidades antes del toque de campana inicial y se pasó por la sobaquera la camiseta del Morecambe FC que «The Lyrical Dragon» portaba. Lógicamente, con esto se ganó pronto el odio del respetable. DeReiss tuvo la iniciativa durante casi toda la lucha, pero Samuels hizo la típica guarrería de poner en medio al árbitro, lapso que distrajo a su rival, que recibió un Ura-nage y un Splash desde la tercera cuerda. Insuficientes. Luego un Spinebuster. Tampoco. Samuels empezó a venirse arriba, con varios Penalty Kicks, hasta que DeReiss se repuso, le aplicó un Cutter, un 619 y su 450 para cubrirlo. Ambos parecieron luchar a medio gas. Un duelo entre cruceros habría resultado más vistoso como «opener». ♠♠♠1/4 En las postrimerías, Samuels se lanzó contra DeReiss, frustrado. Nadie le dio su merecido.

Kanji derrotó a Lana Austin. RevPro ya ha celebrado otro show, Live In Coventry 12, tras este Bash At The Bay, donde Kanji se midió a Rhio. Aquí, pues, tuvimos un calentamiento para Kanji. En los compases iniciales, Austin pudo repeler los intentos de su rival por ponerse al volante, pero sobre los ocho minutos, Kanji empezó la quiropraxis, de la que la «Queen Of Mean» pudo zafarse mediante buenos contrarrestos que la hicieron ganarse el apoyo de parte del público. Austin buscó entonces un Súperplex, Kanji lo evitó y conectó a continuación su Hidden Blade, impactando la cabeza de la mancuniana contra un esquinero. Ya grogui, Austin fue atrapada en un Dragon Sleeper y tuvo que rendirse. ♠♠♠1/2

Callum Newman derrotó a Thomas Shire. Lejos de otras situaciones, aquí Shire no pudo imponer su tonelaje, ya que Newman casi le iguala en altura y peso. Newman quiso llevar la acción hacia las gradas y dejar que Shire se quedara ahí para ganar por «countout», pero el estadounidense volvió al ring. Newman ejecutó algunas maniobras poco lícitas y sobre los siete minutos acabó por quitarse la camiseta, poco antes de que Shire contratacara e igualase las tornas. «The Prince», cansado ya de la batalla que le daba Shire, le endosó un golpe bajo cuando el réferi no miraba. Shire resistió. Pero tras un gran Lariat y un Doble Pisotón desde el esquinero, el estadounidense sucumbió a la cuenta de tres. ♠♠♠1/4

Fuego derrotó a Will Kaven. Dirigiéndose hacia el ring, Kaven tiró de su silla a Isaac Murray, contender que ejercía de personal de ring crew. Mala tarde para Murray, porque Sha Samuels ya le había hecho lo mismo en el inicio del show. Todo lo contrario que Fuego, de muy buen rollo en su entrada, quien sacó a una niña a bailar. El mexicano debutó con RevPro durante FantasticaMania UK 2025 y el público ya lo conocía, dándole su apoyo. Y aunque tuvo varias ofensivas, estas fueron más vistosas que contundentes, permitiendo que Kaven estuviera al volante la mayoría del tiempo. Sobre los siete minutos, Fuego reaccionó, aunque su delantera tuvo poco recorrido, hasta que de la nada, se sacó un Seatbelt para inmovilizar a Kaven y que su espalda besara la lona tres segundos. ♠♠♠

Francesca, la anunciadora, presentó a Greg Lambert, principal responsable de Odyssey Pro Wrestling, promotora de Morecambe. Lambert dijo estar emocionado por poder unir sus dos grandes pasiones, la lucha libre y el fútbol. Y entonces, los New Sons Of Southampton interrumpieron el positivo momento. Lambert les espetó algo que no pude escuchar bien, pero que no gustó a Francisco y Cía, y antes de que lo apalizaran, Alexander Grey, Omega Luke y Ryan Hunter, representantes de Odyssey Pro Wrestling, irrumpieron en escena.

Alexander Grey, Omega Luke y Ryan Hunter (con Greg Lambert) derrotaron a New Sons Of Southampton (David Francisco, Kelly Sixx y Joshua James). Como se veía venir, los rudos dominaron buena parte del encuentro, valiéndose de ciertas tácticas rudas. Un «hot tag» de Luke dio un poco de respiro a los técnicos, pero una interferencia de James volvió a desequilibrar la balanza. La lucha acabó por romperse y un Death Valley Driver de Hunter a James casi da la sorpresa. Francisco buscó un School Boy Pin sobre Hunter con las piernas apoyadas en la segunda cuerda, y Lambert, atento desde «ringside», se las apartó… como también le quitó una silla que el portugués pensaba emplear. Francisco, distraído en discusión con Lambert, se comió entonces un Cutter de Hunter y la cuenta de tres. Happy ending. Lucha básica para contentar al público. ♠♠♠

Drilla Moloney derrotó a Ricky Knight Jr. Y otra vez, el pobre Isaac Murray fue apartado de su silla de malas maneras, cuando RKJ puso allí a Moloney para que recibiera una Cannonball. Moloney y RKJ llevaron la acción por las gradas, con niños implicados en, básicamente, zurrar a «The Killer», quien se revolvió y logró

que el luchador de NJPW se estrellara contra una papelera y que luego recibiera un balonazo en la espalda (siendo un estadio de fútbol, evidentemente tenía que haber balones por alguna parte). Hasta los siete minutos, ya dentro del ring, no sonó la campana de inicio. Moloney hizo un gran contrarresto al endosar una Powerbomb en el intento de RKJ de aplicarle una Huracarrana, ganando terreno. RKJ respondió con una patada baja ante la ceguera del réferi, tras la que Moloney no claudicó. Finalmente, «44 Calibre» se repuso y con su Lanza y su Drilla Killa (una Ganso Bomb), hizo que RKJ cayera vía pin en poco menos de 15 minutos. ♠♠♠♠

CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Alexxis Falcon (c) derrotó a Myla Grace para retener el título. De inicio, el duelo no iba a ser por el oro, pero in situ, Grace lanzó el reto y Falcon lo aceptó. Durante su desarrollo, Andy Quildan, en comentarios, sugirió que Falcon podía perder el campeonato de la misma forma que lo ganó: mediante un combate armado sobre la marcha; recordando la derrota de Alex Windsor ante ella en RevPro Live In Coventry 11. Pero no. Típica defensa de Falcon, repitiendo la fórmula de sus anteriores dos, con la retadora (y técnica) poniéndola en apuros, algún que otro trampeo y finalmente, su Falcon’s Fury, cuando Grace intentaba subir a un esquinero para aplicar su Moonsault y rematar la jugada. Este reinado ya me cansa, y lleva poco más de dos meses. ♠♠♠1/4

REVOLUTION GAUNTLET: Michael Oku derrotó a Jay Joshua, Luke Jacobs, Ethan Allen, Joe Lando, RPD, Danny Black y Leon Cage. Oku (abucheado; todo lo contrario que Blair) y Cage comenzaron la batalla. El tercero en entrar fue Lando. El cuarto, Joshua, cual elefante en una cacharrería. Antes de que pareciera defenestrar a Oku con un Martinete sobre el césped, entró Jacobs, evitándolo. Oku lo puso en el Half Crab, pero el sexto en entrar fue Allen. Y de pronto, los intervalos se redujeron. Turno para Black, repeliendo la amenaza de los Young Guns. Oku subió una silla al ring y tumbó a todos, hasta la entrada de RPD, oriundo de Morecambe; último en sumarse a la fiesta, aunque según el comentarista Dave Bradshaw, la cantidad de implicados podía alargarse ad infinitum si no había ningún pin ni ninguna rendición. Y desde luego, dio tiempo a que entrara cuanto menos un gladiador más, mientras Oku volvía a emplear su silla y tras su Plancha estilo sapito endosaba la cuenta de tres a Joshua. Así, Oku obtuvo nueva oportunidad por el máximo cetro de RevPro. ♠♠♠1/4

Como epílogo, Oku celebró su victoria entre ciertos abucheos y la desaprobación de su amada Blair.

⇒ Bash At The Bay tuvo un formato más parecido al de un «showcase» que al de las funciones habituales que produce RevPro, sin apenas desarrollo de rivalidades y una duración menos extensa en la mayoría de luchas. Trascendental, únicamente, por la victoria de Michael Oku, que lo posiciona de nuevo como retador, y por el gran choque entre Drilla Moloney y Ricky Knight Jr. El resto, la verdad, un tanto olvidable.

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