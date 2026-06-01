WWE Raw: Seth Rollins venció a Bron Breakker

Desde que fue expulsado de The Vision hace varios meses, Seth Rollins ha estado buscando acabar con sus excompañeros, y especialmente con Bron Breakker, quien le impidió ganar en WrestleMania 42. Esta tarde hubo un nuevo paso en su venganza en esta esperada lucha mano a mano.

► Momentos clave

Los fans enloquecieron cantando el coro de Seth Rollins, pero esto no le gustó a Breakker, quien rápidamente lo golpeó y luego le dio un súplex alemán. Breakker atacó con súplex a Rollins, lo sacó del ring y los fans empezaron a corear ‘¡Súplex City!’. Rollins fue dominado durante varios minutos, pero evitó un press militar con un azotón de espaldas contra la lona y, con la emoción de los fans, logró sacar un segundo aire.

Rollins luego atacó a Breakker con súperplex desde el esquinero y lo remató con un tremendo Falcon Arrow, pero Breakker sobrevivió. Los fans se emocionaron y corearon hasta quedarse sin voz: ‘¡Esto es asombroso!’. Breakker evitó un pisotón con una spear, pero Rollins quedó fuera del ring y él tendido en la lona. Breakker voló con un súper lanza sobre la mesa de comentaristas, pero Rollins lo sorprendió y lo castigó con un súper pedigree para romper la mesa de comentaristas. En el ring, Rollins remató a Breakker con un pedigree, pero Bron resistió la embestida.

Montez Ford llegó para volar sobre Austin Theory, quien quiso intervenir, aunque Breakker lo partió en dos con una tremenda lanza. Breakker atacó con lanza a Rollins, pero este sobrevivió en el último segundo. Paul Heyman se empezó a reír y a burlarse de Seth Rollins, sacándolo de concentración. Rollins fue a carear con Heyman, y aunque Breakker corrió con una tremenda spear, Rollins se movió al último segundo y quien recibió el tremendo golpe fue Paul Heyman. Rollins se metió con el título al ring y se volteó justo cuando Breakker lo atacó con una spear, para que Breakker se diera en la cabeza con el título. Finalmente, Seth Rollins castigó con su Stomp a Bron Breakker para ganar la lucha.