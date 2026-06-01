Penta hace una predicción: “Seré Campeón Mundial en WWE”

Penta no se conforma con ser un gran Campeón Intercontinental. El luchador mexicano ha declarado abiertamente su objetivo máximo en WWE: convertirse en Campeón Mundial. Esta ambiciosa predicción fue revelada en una entrevista con Denise Salcedo.

Penta conquistó el Campeonato Intercontinental el 2 de marzo y ya lo ha defendido en siete ocasiones. En las últimas semanas retuvo el título ante Je’Von Evans en Raw y contra Ethan Page en Saturday Night’s Main Event. Sin embargo, sus metas van mucho más allá.

► «Cada una de mis luchas han sido especiales»

«La semana pasada tuve una lucha increíble contra Je’von Evans. Creo que cada una de mis luchas por el Campeonato Intercontinental han sido especiales porque los rivales han sido diferentes: Gran Americano, Evans, Miro… Pero ahora, enfrentarme a Rey Mysterio es diferente. Es muy especial porque, sabes, él es mexicano y yo soy mexicano. Él es mi modelo a seguir… Mi objetivo es poner este título en lo más alto y nivelarlo a nivel mundial. ¿Y cómo? Con luchas increíbles. Cada semana quiero dar lo mejor de mí».

«Así que quiero darle las gracias a todos mis fans alrededor del mundo porque ustedes son mi gasolina cada noche, porque Penta es del pueblo. Penta es de todos los fans que me apoyan. Así que ahora tengo 20 años en este negocio. Estoy muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias. Les prometo una cosa. No sé cuándo. No sé cómo, pero les prometo que Penta se convertirá en campeón de WWE, pero no cualquier campeón. El campeón mundial».

► Camino hacia el título mundial: King of the Ring

La oportunidad de acercarse a ese sueño era el torneo King of the Ring, donde enfrentó en un Fatal 4-Way a Oba Femi, Solo Sikoa y Carmelo Hayes. Sin embargo, no pudo ganar la lucha. Fue Femi el que se llevó la contienda tras aplicarle su Fall From Grace a Sikoa, así que Penta deberá esperar su siguiente oportunidad para avanzar hacia su objetivo.