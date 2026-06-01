Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 8 de junio 2026

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Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Inalpi Arena en Turín, Italia, y entre otras cosas vimos a Oba Femi avanzar en el torneo King and Queen of the Ring.

► En el episodio de WWE Raw del 1 de junio vimos:

  1. CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Oba Femi venció a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa (** 1/2)
  2. Rey Mysterio y Dragon Lee vencieron a Rusev y Ethan Page (** 1/2)
  3. CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Iyo Sky venció a Roxanne Pérez, Giulia y Lash Legend (** 1/2)
  4. Seth Rollins venció a Bron Breakker (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 8 de junio 2026

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  • CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Seth Rollins vs. Ricky Saints vs. Talla Tonga vs. Je’Von Evans
  • CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Becky Lynch vs. Liv Morgan vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green
Información del Evento
Fecha Lunes 8 de junio de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Accor Arena Paris, Francia
Capacidad 20,301 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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