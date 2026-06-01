Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 8 de junio 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Inalpi Arena en Turín, Italia, y entre otras cosas vimos a Oba Femi avanzar en el torneo King and Queen of the Ring.

► En el episodio de WWE Raw del 1 de junio vimos:

CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Oba Femi venció a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa (** 1/2) Rey Mysterio y Dragon Lee vencieron a Rusev y Ethan Page (** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Iyo Sky venció a Roxanne Pérez, Giulia y Lash Legend (** 1/2) Seth Rollins venció a Bron Breakker (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 8 de junio 2026

Monday Night Raw estará el lunes 8 de junio 2026 en la Accor Arena en Paris, Francia, (anteriormente llamado como AccorHotels Arena, Palais Omnisports de Paris-Bercy), coliseo que tiene una capacidad para 20,301 personas. El elenco deestará el lunes 8 de junio 2026 en la(anteriormente llamado como AccorHotels Arena, Palais Omnisports de Paris-Bercy), coliseo que tiene una capacidad para 20,301 personas.

CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Seth Rollins vs. Ricky Saints vs. Talla Tonga vs. Je’Von Evans

Seth Rollins vs. Ricky Saints vs. Talla Tonga vs. Je’Von Evans CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Becky Lynch vs. Liv Morgan vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green