Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 8 de junio 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Inalpi Arena en Turín, Italia, y entre otras cosas vimos a Oba Femi avanzar en el torneo King and Queen of the Ring.
► En el episodio de WWE Raw del 1 de junio vimos:
- CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Oba Femi venció a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa (** 1/2)
- Rey Mysterio y Dragon Lee vencieron a Rusev y Ethan Page (** 1/2)
- CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Iyo Sky venció a Roxanne Pérez, Giulia y Lash Legend (** 1/2)
- Seth Rollins venció a Bron Breakker (*** 1/2)
- WWE Raw: Oba Femi avanza a semifinales del torneo King of the Ring
- WWE Raw: Rey Mysterio y Dragon Lee vencen a Rusev y Ethan Page
- WWE Raw: Iyo Sky avanza a semifinales de Queen of the Ring
- WWE Raw: Seth Rollins venció a Bron Breakker
► Cartelera WWE Raw 8 de junio 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 8 de junio 2026 en la Accor Arena en Paris, Francia, (anteriormente llamado como AccorHotels Arena, Palais Omnisports de Paris-Bercy), coliseo que tiene una capacidad para 20,301 personas.
- CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Seth Rollins vs. Ricky Saints vs. Talla Tonga vs. Je’Von Evans
- CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Becky Lynch vs. Liv Morgan vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 8 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Accor Arena Paris, Francia
|Capacidad
|20,301 espectadores