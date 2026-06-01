Finn Bálor deja WWE Raw y será parte de SmackDown

Hay un inesperado cambio en WWE. Todo porque el tiempo de Finn Bálor en Raw ya llegó a su fin.

► Finn Bálor ahora será parte de SmackDown

Ahora, Finn Bálor será parte de SmackDown de manera exclusiva. Así lo anunció Adam Pearce, el Gerente General de la marca roja, durante la más reciente edición de Raw.

Desde este momento, Bálor es parte de WWE SmackDown, esto, luego de semanas de tensión con sus examigos y excompañeros de The Judgment Day, Dominik Mysterio y JD McDonagh, principalmente.

La última lucha de Finn Bálor en Raw fue el 18 de mayo de 2026. Bálor venció a su compatriota irlandés en una buena lucha callejera de más de 14 minutos.

Byron Saxton le preguntó a JD McDonagh qué opinaba de este cambio, y esto fue lo que dijo:

“Puedo hablar por The Judgment Day: Finn, adiós, ¡y qué bueno que te fuiste! ¡No te vamos a extrañar! Dicen que fue transferido, ¿verdad? Yo digo que salió corriendo porque sabe que si se quedaba en Raw, nosotros íbamos a acabar con su carrera”.

Finn Bálor luchará ante Royce Keys, LA Knight y Jey Uso en una de las Fatal 4-Way que forman parte de los cuartos de final del Torneo WWE King of the Ring 2026.