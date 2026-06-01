Jim Ross defiende el éxito de Danhausen en WWE: «En AEW no tuvo oportunidad real»

Sin duda alguna, una de las más interesantes noticias últimamente ha sido el hecho de que el luchador cómico Danhuasen es actualmente el líder de venta de mercancías en WWE, pasando por encima de gente como Cody Rhodes, Roman Reigns o CM Punk.

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Y al respecto se refirió el mítico excomentarista de WWE, hoy actualmente comentarista especial en AEW, Jim Ross, quien dijo en su video podcast Grilling JR que está feliz por el éxito de Danhausen en WWE, lo defendió y dijo que considera que Tony Khan no le dio nunca una oportunidad real para demostrar su valor en AEW. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Alguien en la carretera este fin de semana, ¿quién demonios fue?, me estaba hablando sobre la popularidad de Danhausen y las cifras reales de productos que vende, y cómo esos números son totalmente reales. Me alegra por el chico. No digo nunca, pero sería una apuesta muy difícil, aunque todo su marketing y su apariencia tienen el paquete completo. Está entrando en estas aguas, y escuchar que está vendiendo un montón de mierda es una señal clarísima de que alguien está conectando con el público sin ninguna duda, porque la gente ya invirtió buen dinero para ir al evento.

“Es un joven muy afortunado. Llegó en el lugar correcto y en el momento correcto para ser notado y recordado, así que no sé cuánto tiempo durará esto. Puede durar un año, puede durar más, puede que no dure tanto. No puedes juzgar a la audiencia ni saber lo que están pensando. Quizá siempre fue así de popular, pero cuando estaba en AEW no tuvo una oportunidad real de conectar con el público y crear esa identidad que necesitaba tener, pero oye, bien por él.

“No sé si alguna vez vaya a generar muchísimo dinero como luchador. Él es una atracción, y si logra meter el pie en el agua y adentrarse lo suficiente, tiene una oportunidad. Es difícil, pero ya estamos viendo el comienzo de eso, y si yo fuera WWE, tendría su trasero viajando por todos lados donde haya puertas abiertas, centros cívicos, gimnasios de preparatorias y cualquier otro lugar, y dejaría que todo esto creciera por completo. Así que bien por él, es un tipo joven, y si alguna vez iba a tener una oportunidad legítima de convertirse en una estrella, es ahora.

“AEW pudo haber dejado pasar la oportunidad con Danhausen, el problema fue una diferencia en la filosofía de programación de Tony Khan. Oh, absolutamente. Estoy seguro de que ahora desearía haber impulsado más ese personaje, pero no lo hizo, y ahora simplemente ya es demasiado tarde”.