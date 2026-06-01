WWE Raw: Rey Mysterio y Dragon Lee vencen a Rusev y Ethan Page

En una lucha que tuvo su origen la semana pasada, cuando Rey Mysterio se ganó la oportunidad de ser retador por el Campeonato Intercontinental WWE de Penta al vencer a Rusev, la rivalidad escaló. Tras esa lucha, Rusev atacó a Rey por sorpresa, pero Dragon Lee apareció para ayudar a la leyenda y juntos le dieron una paliza a Rusev. Sin embargo, Rusev también tiene un nuevo aliado: Ethan Page, el ‘All Ego’.

► Momentos clave

La campana sonó y Rusev se fue a darle con todo a Dragon Lee. Page entró, pero con un frankensteiner lo mandaron a volar de cara contra el esquinero, donde recibió patada voladora en el pecho en dos ocasiones. Rusev le quitó el relevo a Page, quien salió del ring con una superkick. Rusev quiso sorprender al enmascarado, pero el dragón, con una rodada a espaldas, casi se lleva una sorpresiva victoria. El gran Rey Mysterio iba a entrar al ring, pero Ethan lo hizo caer de cara contra la ceja del ring. Rusev aprovechó y castigó con azotón de espaldas contra la lona a Lee.

Rusev dio una bofetada a Rey, lo hizo meter al ring y Ethan y Rusev atacaron ilegalmente a Dragon con patadas en el suelo. Dragon Lee reaccionó y bajó a Rusev con superkick. Por fin pudo entrar Rey Mysterio y mandó a volar con corbata a Page, le dio luego una patada enzuigiri a la cabeza y voló con sentón desde el esquinero, para luego caerle encima con plancha cruzada, pero la cuenta llegó solo a dos. Con patada frontal al pecho, All Ego aprovechó que Rey había golpeado a Rusev y luego ambos se metieron al ring, pero Rey fue más rápido y sacó a Rusev del ring con frankensteiner y a Page le dio patadas a las rodillas, para luego intentar el 619, solo que Rusev le hizo zancadilla a Rey. Dragon iba a volar, pero Page le lanzó encima a Rey y se chocaron; la rodada a espaldas sobre Mysterio quedó en dos segundos.

Page bloqueó un frankensteiner y le hizo cangrejo a Rey, pero Dragon le dio una superkick y luego le mandó encima a Rusev, a quien le dio un rodillazo en la cara. Rusev recibió un tremendo tope suicida de parte de Dragon Lee y Rey Mysterio remató a Ethan Page con el 619 para ganar la lucha.