WWE Raw: Iyo Sky avanza a semifinales de Queen of the Ring

El torneo Queen of the Ring 2026 comenzó con una Fatal 4-Way en la que Iyo Sky logró la victoria y avanzó a las semifinales, imponiéndose a Giulia, Roxanne Pérez y Lash Legend.

► Momentos clave

Aunque Giulia nació en Londres, Inglaterra, su padre es italiano y su madre japonesa, y se crio en la Prefectura de Chiba de Japón, por lo que sabe hablar italiano perfectamente. Los fans la ovacionaron bastante. La campana sonó y Legend buscó atacar a Pérez, pero esta la mandó contra el esquinero. Pese a esto, la morena logró darle un codazo en la cara y sacarla del ring. Iyo Sky cayó con patadas voladoras sobre Giulia, quien estaba siendo cargada por Legend, y ambas cayeron a la lona.

Tras la pausa comercial, Sky recibió a Pérez tras lanzarse del esquinero con patadas voladoras y le repitió la dosis en el centro del ring. Giulia luego recibió un rompequijadas con ayuda de las sogas y la japonesa atacó a Giulia y a Pérez con patada voladora desde el esquinero. Meteora para Giulia, pero Legend entró y puso en adormecedora a Sky, quien luego con una rodada a espaldas logró pisotear en el pecho a Legend. La local sacó del ring a Sky y le dio un rodillazo en la cara a Legend, pero Pérez evitó que la contienda llegara a su final.

Sky fue atacada con un DDT y al mismo tiempo, azotón de espaldas contra la lona para Giulia de parte de Pérez. Sky dejó caer de cabeza contra el esquinero a Pérez, pero Giulia atacó por la espalda a Sky e intentó un súper pedigree en el esquinero, aunque Pérez lo evitó. Legend con doble azotón atacó a Giulia y Pérez, y a Roxanne la atacó con su Lash Extension, así como también a Giulia. Solo que Iyo Sky voló con doble pisotón a la espalda de Legend para evitar la caída de Giulia. Sky pisoteó el abdomen de Giulia y luego le cayó encima con un moonsault para vencerla por cuenta de tres y avanzar a las semifinales del Torneo Queen of the Ring 2026.