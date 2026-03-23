Alex Windsor fue derrocada como monarca de RevPro

El Campeonato Británico Indiscutible Femenil RevPro «volvió a casa» tres meses atrás, cuando Alex Windsor puso fin al reinado de Mercedes Moné durante el episodio de AEW Collision del 20 de diciembre. Aunque Windsor ya estuviera bajo contrato con los Élite, su bagaje en RevPro, obviando su nacionalidad, la hicieron sustituta ideal de Moné en el trono femenil de la empresa.

Pero hasta anoche, realmente dicho campeonato no hizo su regreso. Por primera vez desde aquella victoria sobre Moné, Windsor tuvo defensa, como parte del cartel de RevPro Live In Coventry 11, ante Safire Reed, quien ya había buscado meses atrás coronarse ante Moné. Y de nuevo, Reed fracasó, tras un duro enfrentamiento contra Windsor, que pudo estrenarse exitosamente como monarca. O casi.

Porque en las postrimerías del encuentro, Alexxis Falcon hizo acto de presencia y retó a Windsor. Esta, craso error, aceptó, y a partir de ahí, todo se precipitó. Con el árbitro fuera de combate por un lance fortuito, Falcon no tardó en agarrar el cinturón en liza para emplearlo contra Windsor, pero Kanji irrumpió en escena y se lo arrebató. La fatalidad llegó cuando Kanji, en un intento de golpear a Falcon, acabó por golpear a Windsor. Entonces, Falcon tuvo la picardía de patear a Kanji y sacarla del ring y seguidamente aplicar su Falcon’s Fury sobre una grogui Windsor. Con el réferi ya consciente, 1, 2 y 3: nueva campeona.

► Último Falcon

Y aquí cabe realizar un inciso en el tremendo fin de semana de Alexxis Falcon.

Llegó el sábado la «Wicked Bitch» como Campeona Mundial PROGRESS, Campeona Femenil New Generation Wrestling y Campeona Femenil True Grit Wrestling, y hoy, ostenta tres correas más. Porque a la obtenida anoche hay que sumar las dos logradas 24 horas antes en High Stakes, el Campeonato Femenil Discovery Wrestling y el Campeonato Femenil BODYSLAM, tras vencer a Mercedes Moné. Pocos talentos pueden presumir de haber derrotado a dos estrellas de AEW en un lapso tan breve.

Asimismo, Falcon se convierte en la tercera gladiadora, tras Jinny y Gisele Shaw, que porta al mismo tiempo los dos títulos femeniles más notorios adscritos a la escena británica, el de RevPro, y el de PROGRESS. Este último pasó a ser suyo en Chapter 189: In Darkest Night, celebrado el pasado enero.

ALEXIS FALCON IS THE NEW REV PRO UNDISPUTED BRITISH WOMEN’S CHAMPION!!!



She put her new titles on the line for an impromptu shot.



Brit Wres has completely been mauled by the Falcon!!! #BritWresIsAlive#SupportIndyWrestling pic.twitter.com/lsyK4KbeVt — Wrestling (@BritWresIsAlive) March 22, 2026