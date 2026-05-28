Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cinco eventos: ICHIBAN Wrestling: Crusade 01 (29 de mayo), Freyja Asgard’s Call (30 de mayo), PWC One Grapple After Another (30 de mayo), APC Grand Casino (30 de mayo) y RevPro Live In Coventry 12 (31 de mayo).

Dani Luna vs. Luke Jacobs; ICHIBAN Wrestling: Crusade 01

[29 de mayo; 2:30 pm ET; Chandler Hall (Londres, Inglaterra); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de ICHIBAN Wrestling]

Aunque la influencia del puroresu en la lucha libre británica es palpable, la propuesta de ICHIBAN Wrestling va más allá. Sabedora de que la implicación de talentos nipones no marca realmente la diferencia, pues esto puede verse en otras compañeras de escena, ICHIBAN programa ahora un evento a modo de tributo hacia Universal Wrestling Federation (UWF). Todas sus luchas discurrirán bajo las habituales reglas de aquella pionera empresa de «shoot»: el triunfo sólo puede darse por KO, rendición, detención vía árbitro o si uno de los competidores pierde todos sus puntos. En caso de cumplirse el límite de tiempo, quien conserve más puntos es declarado ganador; los puntos se pierden por derribos y «rope breaks». Ahora imaginen qué podría salir de aquí con Dani Luna y Luke Jacobs en liza.

JGU vs. Cory Zero; Freyja Asgard’s Call

[30 de mayo; 12 pm ET; L’Étage (Rennes, Francia); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de Freyja]

Parece mentira que hubiera que esperar hasta 2025 para la creación de una promotora de lucha libre femenil en Francia. De la mano de Kira Chimera, Freyja ya ha conseguido atraer bastantes miradas en poco tiempo, y el sábado tiene entre manos su evento más importante hasta la fecha, Asgard’s Call. Allí, coronará a su primera campeona, mediante la final de un torneo iniciado dos meses atrás dentro del show Root To Asgard (ya disponible de manera íntegra en el canal de YouTube de Freyja, por cierto). Y haciendo honor al talento local, probablemente las dos gladiadoras galas más en boga hoy, JGU y Cory Zero, son las elegidas. Compañeras de dupla, quienes sólo se han enfrentado una vez, y de manera inconclusa (durante APC Winter Shock), la final que nos ocupa se presenta memorable.

Tommy Vril vs. Man Like DeReiss; PWC One Grapple After Another

[30 de mayo; 12:30 pm ET; Jon Cabot’s Academy (Bristol, Inglaterra); en directo vía canal de YouTube de PWC]

Hay tanta buena lucha libre en las islas británicas, que a menudo, Pro Wrestling Chaos pasa por debajo del radar de los seguidores; cuando lleva más tiempo activa que, por ejemplo, OTT. Una pena, pues se hace muy fácil fidelizar con PWC: apenas celebran un show al mes y desde el presente año los emiten en directo gratuitamente por YouTube. Dentro de un gran cartel, este «first time ever» sobresale por su potencial para dejarnos un pack completo: factor «in-ring» y factor personaje, todo en uno. Y es que el joven Tommy Vril se ha convertido en uno de los talentos más interesantes del archipiélago europeo, por su estilo, que apela al pancracio como pura disciplina artística, colisionando aquí con el siempre estimulante Man Like DeReiss. Uno de esos emparejamientos que uno no sabe que necesita hasta que lo tiene ante sus ojos.

Ricochet vs. Kuro; APC Grand Casino

[30 de mayo; 1 pm ET; Studio Jenny (Nanterre, Francia); en directo vía canal de YouTube de APC]

Se trata de la implicación estrella de este fin de semana europeo. Por tercera vez en 2026, un show de APC contará con representación de AEW, tras Andrade (en Anniversary XXII) y Dezmond Xavier (en Battlestar), configurando una alianza que le está siendo muy productiva a la compañía francesa. Y estos «crossovers», por supuesto, no habían sido ajenos a su principal figura, Kuro, quien el pasado año luchó contra Kevin Knight (en New World) y Lio Rush (en Winter Shock). Por ahora, desconocemos si el encuentro tendrá carácter titular, pero en cualquier caso, un regalo en toda regla para «Mr. Hype», cumpliendo el sueño de compartir ring con uno de sus mayores ídolos. Kuro nunca se ha visto ante un rival de tanta enjundia, y por ello, seguramente saldrá a hacer el combate de su vida.

Kanji vs. Rhio; RevPro Live In Coventry 12

[31 de mayo; 10 am ET; HMV Empire (Coventry, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

Parece empeñada RevPro en apuntarse el honor de producir el mejor duelo de la particular saga Kanji-Rhio. Y un servidor, tan contento. Pero como ya he comentado anteriormente, aquel enfrentamiento por el Campeonato Mundial PROGRESS arroja una sombra muy alargada. Comparativas aparte, quedaron cuentas pendientes la última vez, cuando el pasado mes colisionaron en Epic Encounter. Rhio se apuntó el tanto, pero con una victoria casi pírrica, logrando in extremis poner de espaldas planas a Kanji justo antes de que esta le defenestrara el brazo vía Juji-Gatame, en un gesto poco deportivo, inusual en la Campeona Resurgence, quien quiso disculparse sin mucho éxito. Intrigante, además, porque la ganadora tal vez se encamine hacia el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro que ostenta Alexxis Falcon.