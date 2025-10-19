CMLL/RevPro: Resultados «Fantasticamania UK 2025» Función noche

Las acciones de «Fantasticamania UK 2025» continuaron en la función vespertina, segunda y última organizada de manera conjunta entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y RevPro.

► «Fantasticamania UK 2025» – Función noche

Las emociones continuaron en la segunda y última función de esta mini gira a Reino Unido con el sensacional choque entre Máscara Dorada y Lio Rush donde la lucha aérea fue la principal protagonista con espectaculares lances y castigos aéreos. Fue el joven mexicano quien se llevó la victoria.

Siguió una excelente demostración de técnica y calidad luchística cuando Hechicero y Xelhua se volvieron a medir sobre un ring. Desafortunadamente el oriundo de Cholula, Puebla, sufrió su segundo descalabro del día; sin embargo, su esfuerzo fue reconocido por el público, que ovacionó a los dos luchadores mexicanos.

En el turno estelar, Místico logró defender el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto CMLL, respondiendo al desafío que hizo Michael Oku. Fue una fragorosa batalla de poco más de veinte minutos que culminó cuando el monarca castigó al inglés con la Mística, la llave de todos sus triunfos. Esta fue la primera defensa titular del Príncipe de Plata y Oro.

Los resultados completos son:

CMLL/RevPro «Fantasticamania UK 2025″», 18.10.2025

The Hangar, Wolverhampton, West Midlands, Inglaterra, Reino Unido

1.- David Francisco y Okumura vencieron a Fuego y JJ Gale

2.- Esfinge venció a Leon Cage

3.- Felino Jr. y Robbie X vencieron a Leland Bryant y Zander Bryant

4.- Titan venció a Difunto

5.- Connor Mills, Jay Joshua y Ultimo Guerrero vencieron a Joe Lando, Danny Black y Maverick Mayhew

6.- Mascara Dorada venció a Lio Rush

7.- Hechicero venció a Xelhua

8.- CMLL World Light Heavyweight Title: Mistico (c) venció a Michael Oku defendiendo el título