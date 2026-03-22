Mercedes Moné perdió dos títulos más en RevPro High Stakes

Al ser derrocada como Campeona Británica Indiscutible RevPro en el episodio de AEW Collision del pasado 20 de diciembre, Mercedes Moné estaba invicta bajo los focos de la promotora dirigida por Andy Quildan, con cinco implicaciones victoriosas. Hasta que ayer, durante High Stakes 2026, la caída de Último Moné tuvo nuevo episodio.

De inicio, no se concretó que «The CEO» fuese a defender ninguna correa en su regreso, pero luego de saberse que Alexxis Falcon iba a suponer su oponente (tras ganar un «Revolution Gauntlet» en Live In London 105), RevPro anunció que dos oros estarían sobre la mesa: el Campeonato Femenil Discovery Wrestling y el Campeonato Femenil BODYSLAM, que Moné conquistó el pasado agosto y el pasado octubre, respectivamente. Y ahora, Falcon ostenta mayor cantidad de preseas que Moné, un total de cinco (entre ellas el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS), mientras la «All Elite» se queda con tres; el Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling (que defenderá ante Jody Threat el próximo día 31), el Campeonato Femenil Prime Time Wrestling y el Campeonato Femenil APAC Wrestling.

No fue la mejor lucha de Moné bajo los focos de RevPro, como tampoco la mejor de Falcon, pero ambas se combinaron bien en un choque donde la estadounidense ejerció de completa técnica, cayendo vía pin tras recibir un golpe bajo y el remate de la «Wicked Bitch» (Falcon’s Fury) contra una de las correas en liza. Y resultó curioso que Moné empleara un par de movimientos habituales de Kanji, indicándonos que podría ser su siguiente rival.

Sin embargo, Moné pareció despedirse de RevPro en las postrimerías, ovacionada por el público presente en The Hangar de Wolverhampton (Inglaterra). Como también así sugirió en redes sociales una vez concluido el show. Todo, mientras Kanji (quien acababa de competir en el 15 aniversario de ATTACK! Pro Wrestling) expresaba públicamente su descontento ante una revancha con Moné que de momento no tiene visos de producirse.

► RevPro High Stakes 2026: resultados completos

A continuación, todo lo que dio de sí RevPro High Stakes 2026.

⇒ Pensaba que este High Stakes se me haría un poco largo, pero obviando el intermedio de 37 minutos (a uno le da tiempo de casarse y divorciarse con tal pausa), se me pasó volando. Más mérito si cabe cuando todas las luchas gozaron de suficiente tiempo y ninguna lució apresurada. Ojalá el próximo show de aniversario de RevPro sea tan bueno. Por ahora, lo mejor que ha presentado la compañía inglesa en lo que llevamos de 2026.

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Wow, what a send-off… so proud of you! 💙 pic.twitter.com/VZI2HS2lp3 — sᴄᴏᴛᴛ | fan (@MrSashaBanks) March 21, 2026