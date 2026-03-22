Mercedes Moné perdió dos títulos más en RevPro High Stakes

Al ser derrocada como Campeona Británica Indiscutible RevPro en el episodio de AEW Collision del pasado 20 de diciembre, Mercedes Moné estaba invicta bajo los focos de la promotora dirigida por Andy Quildan, con cinco implicaciones victoriosas. Hasta que ayer, durante High Stakes 2026, la caída de Último Moné tuvo nuevo episodio.
De inicio, no se concretó que «The CEO» fuese a defender ninguna correa en su regreso, pero luego de saberse que Alexxis Falcon iba a suponer su oponente (tras ganar un «Revolution Gauntlet» en Live In London 105), RevPro anunció que dos oros estarían sobre la mesa: el Campeonato Femenil Discovery Wrestling y el Campeonato Femenil BODYSLAM, que Moné conquistó el pasado agosto y el pasado octubre, respectivamente. Y ahora, Falcon ostenta mayor cantidad de preseas que Moné, un total de cinco (entre ellas el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS), mientras la «All Elite» se queda con tres; el Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling (que defenderá ante Jody Threat el próximo día 31), el Campeonato Femenil Prime Time Wrestling y el Campeonato Femenil APAC Wrestling.
No fue la mejor lucha de Moné bajo los focos de RevPro, como tampoco la mejor de Falcon, pero ambas se combinaron bien en un choque donde la estadounidense ejerció de completa técnica, cayendo vía pin tras recibir un golpe bajo y el remate de la «Wicked Bitch» (Falcon’s Fury) contra una de las correas en liza. Y resultó curioso que Moné empleara un par de movimientos habituales de Kanji, indicándonos que podría ser su siguiente rival.
Sin embargo, Moné pareció despedirse de RevPro en las postrimerías, ovacionada por el público presente en The Hangar de Wolverhampton (Inglaterra). Como también así sugirió en redes sociales una vez concluido el show. Todo, mientras Kanji (quien acababa de competir en el 15 aniversario de ATTACK! Pro Wrestling) expresaba públicamente su descontento ante una revancha con Moné que de momento no tiene visos de producirse.
► RevPro High Stakes 2026: resultados completos
A continuación, todo lo que dio de sí RevPro High Stakes 2026.
- PRIMERA RONDA DEL REVOLUTION ROAD TOURNAMENT: Michael Oku (con Amira) derrotó a Man Like DeReiss. Dos años llevaba DeReiss sin aparecer por RevPro y fue muy bien recibido, incluso más apoyado que Oku en los compases iniciales. Vaya manera de empezar el show, con un combate de estructura muy trabajada, a pesar de ser en teoría improvisado, pues Ricky Sosa era el rival original de Oku pero no pudo acudir como consecuencia de problemas de desplazamiento. Los minutos finales, de llaveo, con ambos reversando maniobras de redención, fueron brillantes. DeReiss buscó desmoralizar a Oku usando el Ankle Lock de Connor Mills, el mayor rival de «The OJMO», pero al final acabó palmeando la lona por el Half Crab, que su rival estuvo intentando aplicar durante toda la contienda. ♠♠♠♠
- REVOLUTION TAG TEAM MATCH: CPF (Joe Lando, Danny Black, Maverick Mayhew y Taylor James) y Leyton Buzzard derrotaron a Young Guns (Luke Jacobs a Ethan Allen) y Slater Dojo (Liam Slater, Cameron Khai y HMD). Las eliminaciones podían darse por pin, rendición o sacando a tu rival por encima de la tercera cuerda. Lando y Khai fueron los últimos de cada equipo. Khai cayó vía Victory Roll por obra y gracia de Lando, ante el disgusto de Slater, quien poco antes había quedado fuera tras una patada fortuita de su pupilo. Interesante que Young Guns quedaran eliminados, considerando que tienen defensa hoy domingo en Live In Coventry 11. ♠♠♠1/2
- CAMPEONATO FEMENIL DISCOVERY WRESTLING Y CAMPEONATO FEMENIL BODYSLAM: Alexxis Falcon derrotó a Mercedes Moné (c) para ganar los títulos. ♠♠♠1/2
- REVOLUTION ROAD TOURNAMENT: Trent Seven derrotó a Thomas Shire. Hubo un gran spot fuera del ring cuando Shire le hizo su Helicóptero a Seven para acabar lanzándolo contra varias sillas de la segunda fila, caída que lució bastante aparatosa. Shire decidió entonces romper la cuenta de 10, asumiendo que Seven no lograría volver al ring, y esto acabaría costándole la victoria, pues poco después Seven se repuso y con mucho esfuerzo, consiguió aplicarle un Burning Hammer para ponerlo de espaldas planas. ♠♠♠1/2
- Leon Slater (con Liam Slater y Cameron Khai) derrotó a Connor Mills. Slater llegó con el Campeonato de la División X, oro que fue nombrado por Dave Bradshaw y por Francesca, la anunciadora. Lo pasó mal Slater con la capacidad de golpeo y llaveo de Mills, así como con su resiliencia, no sucumbiendo al Style Clash luego de un excelente contrarresto cuando fue atrapado en el aire al intentar una doble patada en el esquinero. La lucha estuvo llena de soberbios counters y reversals, como en los compases finales, cuando Mills evitó un intento de ¿Sweet Chin Music? y lo convirtió en un Style Clash, al que le siguió un Martinete, y de no ser por la interferencia de Khai, pudo haber ganado el encuentro. Asimismo, el cierre: Slater se lanzó sobre Mills con su Swanton 450, Mills puso las rodillas, lo rodó de espaldas y «The Youngest In Charge» reversó la movida… con otra rodada de espaldas. Luchón, que en otro contexto habría sido el estelar, donde Mills mostró una vez más ser un talento de primer nivel. ♠♠♠♠1/4
- The Demand (Ricochet, Kaun y Toa Liona) derrotaron a Flying Bryant Brothers (Nino, Leland y Zander Bryant). Si este combate lo hubieran hecho en ROH habría tenido la forma de un combate de realce de tres minutos. Y es que la diferencia de altura y peso entre los ingleses y los estadounidenses era muy considerable. Tanta, que Liona pudo aplicar un Samoan Drop conjunto a los tres Bryant, y sin aparentar demasiado esfuerzo. Por momentos, ciertas movidas de los hermanos se vieron poco creíbles, aunque la mayoría del tiempo todos supieron hacer más o menos parejo el enfrentamiento a través del desarrollo del mismo, con los Bryant actuando siempre como un único ente intentando derribar a cada integrante de The Demand. En cualquier caso, la física se impuso y Leland fue cubierto tras un Springboard Spirit Gun de Ricochet asistido por Kaun y Liona. ♠♠♠1/4 The Demand fingieron reconocer el desempeño de los Bryant para acabar de patearles las partes pudendas, y en estas que salió Michael Oku silla en mano, propiciando que los rudos se marcharan. Y hubo segunda parte del poscombate: Sha Samuels defenestró a los Bryant luego de que Oku volviera a vestidores.
- RevPro anunció nueva edición de FantasticaMania UK para el 17 de octubre en The Hangar de Wolverhampton (Inglaterra).
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Jay Joshua (c) derrotó a 1 Called Manders para retener el título. Joshua buscó inutilizar al brazo derecho de Manders, con el que este suele aplicar su patentado Lariat. Thomas Shire salió en la última parte del duelo para animar a su colega de dupla. Manders hizo un Moonsault Joshua sobrevivió a un Lariat, a dos… y a tres. Luego evitó el cuarto con uno propio, tumbó a Manders con otro y lo remató con su Screwdriver. Aunque algunos compases pecaran un tanto de monotonía por la cantidad de intercambios de golpes, notable estelar de casi media hora, sin ardides, como si Joshua y Manders se hubieran disfrazado de Samoa Joe y Stan Hansen. En el epílogo, Manders reconoció la victoria de Joshua y le colocó el cinturón. ♠♠♠♠
⇒ Pensaba que este High Stakes se me haría un poco largo, pero obviando el intermedio de 37 minutos (a uno le da tiempo de casarse y divorciarse con tal pausa), se me pasó volando. Más mérito si cabe cuando todas las luchas gozaron de suficiente tiempo y ninguna lució apresurada. Ojalá el próximo show de aniversario de RevPro sea tan bueno. Por ahora, lo mejor que ha presentado la compañía inglesa en lo que llevamos de 2026.
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Wow, what a send-off… so proud of you! 💙 pic.twitter.com/VZI2HS2lp3
— sᴄᴏᴛᴛ | fan (@MrSashaBanks) March 21, 2026