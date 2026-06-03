Kane, orgulloso del éxito de The Undertaker con AAA

El talentoso exluchador de WWE, Kane, quien actualmente es el Alcalde del Condado de Knox, Tennessee, fue entrevistado recientemente por el video podcast Mostly Sports with Mark Titus and Brandon Walker, y allí sorprendió al hablar acerca de The Undertaker y su éxito como una de las cabezas de dirección en AAA.

► Las lindas palabras de Kane hacia su gran amigo, The Undertaker , por su éxito en AAA

Kane se mostró orgulloso de lo que ha logrado The Undertaker a la cabeza de AAA, aunque, como ya lo ha comentado el Editor en Jefe de SÚPER LUCHAS, Ernesto Ocampo, no solo debe dársele crédito a The Undertaker, sino, además, a Dorian Roldán, Jeremy Borash y productores de luchas como Pete Dunne. Estas fueron las palabras de Kane:

“Amigo, es increíble. Estoy muy orgulloso de él. Está dirigiendo AAA, una promoción mexicana, que fue comprada por WWE, y está súper caliente. Creo que simplemente demuestra lo talentoso que es. Él es la única persona que pudo hacer creíble a The Undertaker. Cualquier otra persona jamás habría podido lograrlo. Bueno, su habilidad en la lucha libre trasciende incluso eso. Ahora está haciendo booking y dirigiendo una empresa. Como dijiste, la lucha más importante del año. La promoción está súper caliente. Y realmente estoy muy orgulloso de lo que está haciendo”.

Por otra parte, The Undertaker mismo reaccionó al gran éxito de La Noche de Los Grandes AAA, así, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

“La atmósfera fue eléctrica. El mundo estuvo mirando. Se hizo historia. A todos los que estuvieron presentes en Monterrey y a todos los que vieron #AAANocheDeLosGrandes dondequiera que lo hayan hecho… gracias por convertirla en una noche verdaderamente épica para AAA».