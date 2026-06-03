El 3 de junio de 2007, WWE celebró una de las ediciones más recordadas de One Night Stand. Cuando llegó aquella penúltima edición celebrada en el Jacksonville Veterans Memorial Arena en Jacksonville (Florida, Estados Unidos) el evento ya se había alejado de sus raíces ECW y no solo contó con Superestrellas de la marca sino también de Raw y SmackDown. Aún así, el espíritu hardcore estaba presente ya fuera por el subtítulo Extreme Rules como por la disputa del Campeonato ECW o la presencia de luchadores ligados a la Extreme Championship Wrestling como Rob Van Dam, The Sandman o Tommy Dreamer.

► El final de la primera etapa de Rob Van Dam en WWE

Uno de los momentos más destacados del show fue la victoria de Rob Van Dam sobre Randy Orton en lo que sería su última lucha en WWE hasta su regreso en 2013.

RVD había llegado a WWE en 2001 durante la invasión de WCW y ECW, convirtiéndose rápidamente en uno de los luchadores más populares de la empresa gracias a su estilo aéreo y su conexión con el público. Durante su primera etapa conquistó el Campeonato Intercontinental, el Campeonato Europeo, el Campeonato Hardcore, el Campeonato en Parejas, el Campeonato WWE y el Campeonato ECW.

En One Night Stand 2007 «The Whole F’N Show» derrotó a «The Viper» en un Stretcher Match, una lucha en camilla, pero la historia no terminó ahí. Una vez terminado el combate, Orton atacó brutalmente a Van Dam, aplicándole un DDT sobre el suelo fuera del ring en una escena diseñada para sacar a RVD de la programación.

► Bobby Lashley recuperó el Campeonato ECW

Otro de los grandes momentos de la noche fue la victoria de Bobby Lashley sobre Vince McMahon para recuperar de manos de su jefe el Campeonato ECW.

Durante meses, Lashley había estado enfrentado a Mr. McMahon, Shane McMahon y Umaga en una de las rivalidades principales de ECW. Dentro de la misma, «The All Mighty» tuvo que superar una serie de obsctáculos para finalmente recibir la oportunidad de volver a luchar por el título en One Night Stand. Título que el entonces mandamás de la WWE había ganado en Backlash en una lucha en desventaja donde él, su hijo y «The Samoan Bulldozer» vencieron a Lashley.

La victoria del actual luchador de AEW fue no solo una de las principales del evento sino también una de las más grandes de su carrera y además le hizo a perder a McMahon el último campeonato de su carrera.

► John Cena sobrevivió a The Great Khali

En la lucha estelar, John Cena defendió el Campeonato WWE ante The Great Khali en un Falls Count Anywhere Match.

El gigante retador de la India había debutado en la compañía en 2006 y tenido un ascenso meteórico, derrotando a The Undertaker en Judgment Day o a Kane en WrestleMania 23. Pero John Cena había logrado detenerlo. Primero en Judment Day y posteriormente en One Night Stand. En su último mano a mano televisado, «The Champ» logró la victoria después de aplicar un Ajuste de Actitud desde una grúa.

Aquella victoria fue parte del reinado más longevo de John Cena como Campeón WWE (380 días), que fue desde que destronó a Edge en Unforgiven 2006 hasta que tuvo que entregar el cinturón debido a una lesión. El hoy 17 veces campeón del mundo regresaría de manera épica en Royal Rumble 2008.

► Resultados completos de WWE One Night Stand 2007