Podrás aprender japonés con NJPW

New Japan Pro Wrestling y JapanesePod101 anunciaron una alianza para fomentar la enseñanza del idioma japonés a través de la lucha libre profesional.

► NJPW anunció una interesante alianza

JapanesePod101.com es un popular sitio web y aplicación de podcasts diseñado para aprender japonés y su cultura a través de lecciones de audio y video. Creado en 2005 por Innovative Language Learning, se centra principalmente en mejorar la comprensión auditiva y la expresión oral desde niveles principiantes hasta avanzados.

En esta colaboración con NJPW, será la lucha libre el medio para que los alumnos se introduzcan en la cultura japonesa.

La empresa del león hizo el anuncio de esta nueva alianza, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales:

New Japan Pro-Wrestling se complace en anunciar un nuevo proyecto colaborativo con JapanesePod101. A través de una extensa biblioteca de videos y contenido social, junto con lecciones en línea cuidadosamente seleccionadas, JapanesePod101 es un líder consolidado desde hace mucho tiempo en el aprendizaje en línea del idioma japonés. Una serie de videos colaborativos en las próximas semanas y meses permitirá a los fans de NJPW familiarizarse con parte del idioma japonés hablado por los fans, los luchadores y en los recintos, lo que facilitará una inmersión más profunda en la cultura de la lucha libre profesional japonesa. Para los espectadores y usuarios habituales de JapanesePod101, este contenido colaborativo servirá como una introducción a una parte clave de la cultura deportiva y popular japonesa que tal vez no hayan explorado antes.

Hace una semana NJPW dejó de pertenecer al grupo Bushiroad, empresa que vendió sus acciones a TV Asahi y CyberFight.