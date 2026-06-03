WWE Raw 25 de mayo 2026: rating y audiencia en Netflix

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Ratings WWE Raw

WWE Raw del 25 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia global en Netflix, ubicándose por debajo de los 2.5 millones de visualizaciones, contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Bayley y Lyra Valkyria vs. The Judgment Day.

  1. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2)
  2. Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Judgment Day (** 1/2)
  3. Seth Rollins venció a Montez Ford (*** 1/2)
  4. Rey Mysterio venció a Rusev (** 1/2)

Rating WWE Raw 25 mayo 2026

Logo WWE Raw

► Audiencia WWE Raw 25 de mayo 2026

El episodio registró 2.5 millones de visualizaciones globales, por debajo respecto a los 2.6 millones totales de la semana anterior.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 4.600.000 horas de visualización a nivel mundial, la misma cifra de 4.600.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 7 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 5 en Estados Unidos, 10 en Reino Unido, 6 en Canadá y 8 en India.

WWE Raw ocupó el puesto número 7 dentro del top 10 global de Netflix, empatando la misma posición que ocupó la semana anterior.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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