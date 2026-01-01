► El año de Jay Joshua

Will Kaven derrotó a Leyton Buzzard . «El Capitán» deberá esperar a 2026 para encaminarse de nuevo hacia la senda de la victoria. Valiéndose de un piquete de ojos y de su Fisherman’s Backbreaker para cubrirlo, Kaven ahondó en su mal momento. Lucha no demasiado brillante, Kaven acaba el año como empezó: demostrando que está por detrás de otros gladiadores de la «cruiserweight division» de RevPro.

Amira Blair derrotó a Skye Smitson . Blair apareció con nueva música y nuevo atuendo y antes del inicio dijo que vencería en «8 minutos y 15 segundos». Pues se quedó a un segundo. En 8:16, fue capaz de salir victoriosa con una rodada a espaldas. Entiendo que se dé exposición a Amira, la mayor «show-woman» de la lucha libre británica, pero no creo que este estilo de comedia case con RevPro, pues por otra parte, su nivel «in-ring» es bastante limitado.

Michael Oku y Nino Bryant derrotaron a CPF (Joe Lando y Danny Black) . La rivalidad Bryant vs. Lando tuvo aquí una suerte de episodio extra. Tras perder el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro ante Lando, Bryant encontró refugio en su mentor, Oku, quien le fue de gran ayuda para resarcirse un poco con esta victoria. No obstante, el foco estuvo en Lando y Black y la tensión creciente entre ellos, y su final hizo por alimentarla: Lando intentó romper un pin de Bryant sobre Black con una maniobra aérea, Bryant lo vio venir y se apartó, planchando por error a su compañero y propiciando que instantes después, Bryant lo rematara con una Plancha de su cosecha y lo pusiera de espaldas planas. Al concluir, Lando y Black discutieron, el segundo empujó al primero y se marchó a vestidores. Buen choque que aunó narrativa y acción de calidad.

Leon Cage derrotó a Leland Bryant . Como he comentado anteriormente, RevPro parece tener grandes expectativas en el menor de los Bryant, y la actuación que nos ocupa validó tal apuesta. Esta sí fue una brillante lucha entre cruceros (ejem, Will Kaven), que en el última instancia también nos muestra la madurez de Cage… con 18 años, llevando el peso del combate y elevando, pese a salir victorioso, a un competidor más novel. Cosas así sólo pueden verse hoy día en el british wrestling y el joshi puroresu. ¿Será Cage campeón crucero en 2026? Creo que es una de las predicciones más fáciles de cara al nuevo año.

New Sons of Southamption (David Francisco y Joshua James) (con Kelly Sixx) derrotaron a Shane Hook y Tommy Vril . Básicamente, James se encargó en solitario de ablandar a sus rivales, hasta que Francisco se reservó la ejecución de la victoria vía TKO, cuando puso a Hook en un Chokehold y el árbitro quiso concluir la contienda ante el desmayo del joven galés. La lucha fue tal vez demasiado larga para lo que quería contarse: Francisco y Cía probando que su derrota ante Hook y Vril (acompañados de Josh Holly) en Uprising fue un tropiezo sin importancia. Veremos hasta dónde llega la importancia de los «sotonianos» bajo los focos de RevPro.

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Jay Joshua (c) derrotó a Sha Samuels para retener el título . O Joshua de nuevo sacando la mejor versión de Samuels, en una revancha incluso mejor que el precedente de Uprising, que aunque bueno, se quedó un poco corto de minutos. «The East End Butcher» lució lejos de la versión ruda de aquella cita, evitando valerse, por ejemplo, de las cuerdas, como hizo en Lyon, pero no estuvo exento de agresividad, conjuntando un choque de puros pesos completos, muy crudo, y como apunta mi colega Dave The Mark en sus «10 Takeaways» del evento, fresco en cuanto a distinto al estilo habitual de lucha «indie» que se ve actualmente. Y de nuevo, el Screwdriver acabó por tumbar a Samuels y permitir que Joshua saldara su primera defensa vía pin.

Como epílogo, Samuels reconoció el desempeño de Joshua y se marchó visiblemente frustrado de la mano de Michael Oku y Nino Bryant, colegas del excampeón en la London School of Wrestling. Aunque antes del cierre, Oku quiso encararse otra vez con Joshua e informarle de que se medirían en el siguiente show de RevPro (Live In London 103; 4 de enero) por la preciada correa. Heavy is the crown, dicen.

⇒ Tras una maratón de shows largos y muy frecuentes, un servidor necesitaba que RevPro despidiese 2025 así, con una velada ligera de seis combates donde todos, a excepción del Amira Blair vs. Skye Smitson, tuvieron mucha sustancia. He ahí la única grieta de Season Beatings, y que espero la promotora subsane en 2026: la inconsistente programación de las féminas durante los últimos meses, considerando el gran número de talentosas gladiadoras hoy día, merecedoras muchas ellas de exposición por delante de algunos nombres varoniles. Y sin mayor demora, este domingo ya inicia nuevo año RevPro.

7/10