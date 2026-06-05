Previo MLW Fusion 6 de junio 2026 | The Skyscrapers vs. The Good Brothers

El elenco de MLW Fusion se presenta este sábado en el Silver Spurs Arena en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Shotzi Blackheart venció a Priscilla Kelly Scarlett Bordeaux venció a Aleah James Austin Aries venció a Trevor Lee The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) vencieron a Joe Coffey & Mark Coffey Diego Hill venció a Adam Brooks Zamaya venció a Carolina Cruz Alex Hammerstone venció a Bishop Dyer

► Este sábado en MLW Fusion

La división femenil de MLW llega a un punto clave cuando la campeona, Shoko Nakajima, exponga el título ante la explosiva Shotzi Blackheart. Shotzi ganó esta oportunidad tras mantener su invicto y desafiar directamente a la campeona durante el estreno de temporada de Fusion. La velocidad, creatividad y agresividad de Shotzi chocarán contra la experiencia y el estilo dinámico de la «Big Kaiju» en una lucha que podría cambiar el panorama de la división femenina.

La leyenda de la lucha libre Místico se enfrenta a una de las jóvenes promesas más interesantes de MLW, Diego Hill. Para Hill, derrotar a una figura del calibre de Místico representaría el mayor triunfo de su carrera hasta ahora. Por su parte, el ídolo mexicano buscará demostrar que sigue siendo uno de los luchadores más espectaculares y efectivos del mundo. Se espera un duelo de gran velocidad y maniobras aéreas.

La rivalidad entre los campeones The Skyscrapers y The Good Brothers ha escalado rápidamente hasta convertirse en una auténtica guerra. Después de varias peleas y ataques en las últimas semanas, ambas parejas resolverán sus diferencias en una violenta lucha de mesas con el título en juego. Los campeones llegan con ventaja física y poderío, pero Gallows y Anderson son veteranos acostumbrados a los combates extremos y buscarán conquistar el oro de MLW