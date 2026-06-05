WWE regresa este viernes 5 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Unipol Arena en Casalecchio di Reno, Bologna, Italia. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.
► El pasado viernes en SmackDown
- Jade Cargill venció a Alexa Bliss (**)
- Axiom venció a The Miz (** 1/2)
- Tama Tonga y Talla Tonga vencieron a Damian Priest y Royce Keys (* 1/2)
- Sami Zayn venció a Matt Cardona (** 1/2)
- Carmelo Hayes vs. Ricky Saints: doble conteo fuera (**)
- Chelsea Green venció a Mia Jax (** 1/2)
► Momentos clave
- Jade Cargill impactó patada frontal a la cara de Alexa Bliss. La remató con Jaded para ganar la lucha por cuenta de tres.
- The Miz rebotó sobre las sogas a Axiom y aplicó powerbomb. Subió al esquinero, Axiom aprovechó para bajarlo con Spanish Fly para luego rematarlo con un Golden Ratio.
- Solo Sikoa conectó Samoan Spike a Damian Priest… R-Truth apareció para atacar a Solo. Royce Keys bajó a discutir con Truth y fue golpeado… Entre toda la confusión, Talla Tonga terminó con Priest con un chokeslam.
- Sami Zayn aplicó a Matt Cardoa Exploder contra el esquinero y luego lo remató con la Helluva Kick para llevarse la victoria.
- Carmelo Hayes terminó sacando a Ricky Saints del ring y se lanzó con un vuelo suicida. La acción continuó fuera del cuadrilátero hasta que ambos ignoraron el conteo del árbitro y la lucha terminó sin ganador.
- Cuando Nia Jax se preparaba para rematar con el Banzai Drop, Tiffany Stratton apareció y la golpeó con el campeonato. Chelsea Green únicamente tuvo que cubrirla para quedarse con la victoria vía toque de espaldas.
► Cartelera WWE SmackDown 5 de junio de 2026
- Continúa el torneo KING OF THE RING.
- Continúa el torneo QUEEN OF THE RING.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 5 de junio de 2026.
Horario (referencia): 12:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Unipol Arena, Bologna, Italia.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|12:00 PM
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|1:00 PM
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|12:00 PM
|Netflix
|Panamá
|1:00 PM
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|1:00 PM
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|2:00 PM
|Netflix
|Chile (Santiago)
|2:00 PM
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|3:00 PM
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|2:00 PM
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|3:00 PM ET
|Netflix
|Canadá — Saskatchewan
|1:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|8:00 PM ET
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|7:00 PM CT
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|6:00 PM MT
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|5:00 PM PT
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|5:00 PM
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|2:00 PM
|USA Network
|Reino Unido (Londres)
|7:00 PM
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|8:00 PM
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|7:00 PM
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|11:30 PM
|Netflix / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|2:00 AM (sábado)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|3:00 AM (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|5:00 AM (sábado)
|Netflix / Binge
|Nueva Zelanda — Auckland
|7:00 AM (sábado)
|Netflix
Debido a que WWE SmackDown se realiza en Italia, la transmisión internacional por Netflix será en vivo durante la tarde en América Latina y Europa. En Estados Unidos, SmackDown mantiene su horario habitual de USA Network: 8 PM ET / 7 PM CT.