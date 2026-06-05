Booker T analiza rivalidad entre Brock Lesnar y Oba Femi

Oba Femi destrozó a Brock Lesnar en la primera lucha de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42, y luego de eso se produjo algo que muy pocos se esperaban: «The Beast Incarnate» se quitara las botas y los guantes para simbolizar el final de su carrera, e incluso se tomó su tiempo para contemplar el escenario en lo que podría bien tratarse de una despedida. No obstante, «The Beast Incarnate» reapareció para atacar al nigeriano, generándose un nuevo duelo entre ellos en Clash in Italy el pasado fin de semana, logrando el desquite, y ahora ambos están empatados en su historia personal.

► Booker T analiza el panorama completo

Durante la reciente edición del podcast Hall of Fame, Booker T y Brad Gilmore hablaron sobre la victoria de Brock Lesnar sobre Oba Femi en Clash in Italy. El miembro del Salón de la Fama WWE admitió que originalmente veía a Oba como alguien que podría haber permanecido invicto durante mucho tiempo; sin embargo, no se opuso a la decisión porque Brock no es un luchador cualquiera y todavía cree que puede seguir aportando un gran valor a la empresa. Luego, afirmó que SummerSlam podría ser el lugar adecuado para el tercer combate, especialmente considerando que Brock podría ser derrotado en su ciudad natal, poniendo fin también a esta rivalidad.

«Pensé que Oba Femi podría haber sido uno de esos tipos que podrían haber tenido un año entero invicto. Pero Brock Lesnar sigue siendo una pieza clave para cualquier empresa de lucha libre».

“La verdad es que no me preocupa tanto como me habría preocupado si hubiera sido cualquier otro quien hubiera vencido a Ober Femi. Él puede regresar y vencer a Brock Lesnar y, ya sabes, tener una racha increíble y seguir siendo el mismo luchador del que estamos hablando.»

«Tendrá que haber algún tipo de final definitivo entre estos dos, en algún lugar, en algún momento, de alguna manera. Si sucede en SummerSlam, sin duda sería una despedida magnífica, en tu ciudad natal, frente a toda tu gente, familia y demás. Mirar hacia las luces y pasarle el testigo a alguien como Oba sería un final perfecto para mí”.

Booker T también cuestionó respecto al futuro de Oba Femi luego de su rivalidad con Brock Lesnar y sugirió que el nigeriano podría enfrentarse a nombres como Drew McIntyre y Gunther, aunque no se mostró convencido de ninguna de las dos opciones.