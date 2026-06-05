El episodio 169 de la «Tony Khan Era» de ROH se emitió ayer 4 de junio vía HonorClub, grabado el pasado 18 de mayo desde los WJCT Studios en Jacksonville (Florida, EEUU).

Tres luchas «Proving Ground» se anunciaron para esta edición: Athena (c) vs. Hyan por una oportunidad al Campeonato Mundial Femenil ROH, Lee Moriarty (c) vs. Mance Warner por una oportunidad al Campeonato Puro ROH y Deonna Purrazzo (c) vs. Isla Dawn por una oportunidad al Campeonato Femenil Puro ROH.

Completando el cartel, The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) vs. Alec Price y Jordan Oliver, Queen Aminata vs. Lacey Lane, Grizzled Young Veterans vs. The Rascalz, Lio Rush vs. Griff Garrison, Bryan Keith vs. Tommy Billington, mientras The Colons y Serpentico vieron acción.

► Severo amor

The Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed) derrotaron a Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake). Buen «opener». Estos equipos tienen tanto talento que aunque no les des mucho tiempo (unos nueve minutos) son capaces de sacar petróleo. Lucha emocionante hasta el final, con varias cuentas de 2.99 por el camino. Destacada en especial la actuación de Reed, cambiando el rumbo del combate el evitar que los ingleses remataran a su compañero y junto a este, emboscar a Drake, que recibió el Corkscrew y luego el 450 del propio Reed para ser puesto de espaldas planas. ♠♠♠3/4

Mediante promo pregrabada desde «backstage», Athena anunció que defenderá el Campeonato Mundial Femenil ROH ante Syuri en ROH Global Wars Cincinnati (18 de junio), próximo especial (que no PPV) de la empresa, donde habrá presencia de Stardom y del CMLL. Gran anuncio.

Queen Aminata derrotó a Lacey Lane. En la «Zero Hour» de Supercard of Honor 2026, estas se enfrentaron haciendo equipo con Mina Shirakawa y Janai Kai, respectivamente, saliendo ganadora Aminata. Y de nuevo, la «reina» se impuso vía pin, no sin oposición de Lane, a la que de inicio infravaloró, sobre los ocho minutos, con su Off With Her Head. ♠♠♠1/4 Acabado el duelo, Aminata y Lane se abrazaron.

En promo grabada antes del show, Alec Price y Jordan Oliver criticaron a The Kingdom por tratarles como niños en su confrontación durante Supercard of Honor 2026.

The Colons (Eddie & Orlando Colón) y Serpentico derrotaron a Alex Kane, Kiran Grey y Bruss Hamilton. Kane, ex Campeón Mundial de Peso Completo MLW, hizo su debut en ROH. Lucha de realce de apenas cinco minutos, donde quien tuvo mayor cantidad de ofensivas en el equipo perdedor fue Hamilton, también de estreno en ROH. Orlando se lanzó sobre Grey con su Plancha estilo sapito y lo puso de espaldas planas. ♠♠1/2

Promo pregrabada de Isla Dawn, exponiendo que optar al Campeonato Femenil Puro ROH sería su forma de por fin demostrar que merece su sitio en la marca.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Isla Dawn. Cuando restaban poco más de dos minutos para concluir los 10 minutos reglamentarios, Dawn fue atrapada por el Fujiwara Armbar de Purrazzo y palmeó la lona. Purrazzo no gastó ni un «rope break», aunque Dawn estuviera cerca de ponerla de espaldas planas tras un Saito Suplex. ♠♠♠

Segunda parte de la charla de Caprice Coleman con Athena. La Campeona Mundial ROH habló principalmente sobre Billie Starkz, reconociendo su talento pero asegurando que no sería nadie sin su mentoría y que sólo dejaría de ser una «minion» hasta que consiguiera salir victoriosa de un mano a mano entre ellas. Athena calificó su relación con Starkz de «severo amor».

Bryan Keith derrotó a Tommy Billington. Tuvo que valerse de trampeos Keith para ganar. Mientras el árbitro estaba colocando en su sitio un protector de esquinero que Keith había arrancado, este se sacó del pantalón un tenedor, al que dio uso sobre la cabeza de Billington. Seguidamente, «The Bounty Hunter» ejecutó su Emerald Tiger Driver. 1, 2 y 3. ♠♠♠

Ante el micrófono de Sam Leterna, Lacey Lane propuso a Queen Aminata una revancha. Dicho y hecho.

Se nos recordó la defensa exitosa de Lee Moriarty en Supercard of Honor 2026 frente a Ace Austin.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) derrotó a Mance Warner. Primer combate de Warner bajo reglas puras en ROH. Y Warner quiso convertir la lucha en un «brawl», aunque en los últimos minutos, se sacó algunas llaves de rendición. Finalmente, cuando restaban casi tres minutos para cumplirse los 10 reglamentarios, Warner se rindió vía Border City Stretch. No estuvo mal el duelo precisamente por el contraste de estilos, pero las reglas puras lucieron de más. ♠♠♠1/4

Lio Rush derrotó a Griff Garrison. Lucha casi de comedia y realce para Rush, que para mi gusto se alargó demasiado. Garrison terminó en brazos de Morfeo por el Cravate. ♠♠1/4

Los Colón y Serpentico pidieron una oportunidad por el Campeonato Mundial de Tríos ROH. Dicho y hecho: la semana que viene. Además, el próximo jueves veremos un Bandido vs. Angelico («Proving Ground») y a Eddie Kingston haciendo equipo con Ortiz para ir contra The WorkHorsemen.

The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) derrotaron a Alec Price y Jordan Oliver. Los noveles parecían tener encarrilada la victoria, pero al disponerse a aplicar el Doomsday Device sobre Taven, Price decidió lanzarse desde el esquinero hacia Bennett, quien estaba fuera del ring. Taven aprovechó entonces para zafarse del agarre de Oliver y lo rodó de espaldas tomándolo de la trusa. La historia aquí fue hacernos ver que Price y Oliver perdieron por un error de novatos. ♠♠♠1/4

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) (con Diamanté) derrotó a Hyan. Estimable actuación de Hyan, obligando con su resiliencia a que Athena apretase los dientes y sacase su Koji Clutch cuando restaban poco más de dos minutos para cumplirse los 10 reglamentarios. ♠♠♠1/4

Como epílogo, Athena estrelló la cabeza de Hyan sobre el Campeonato Mundial Femenil ROH y se marchó triunfante.

⇒ Ligera mejora respecto al capítulo previo, pues aunque sólo vimos una lucha realmente notable (el «opener» con The Rascalz y Grizzled Young Veterans), tampoco hubo demasiada moralla esta vez, y lo menos sustancioso parece tuvo un propósito narrativo (la victoria de The Colons y Serpentico). Que por una semana ROH no programe ningún «squash» ya es un triunfo. En esas estamos los seguidores de la casa del honor, rehusando conformarnos con tales estándares. Severo amor, que diría Athena…

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