NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Día 5

Para la quinta fecha de la «Neo Global Tag League 2026«, Pro Wrestling NOAH llegó al Aore Nagaoka para dos luchas más del Grupo B.

► «Neo Global Tag League 2026» – Día 5

Kenoh y Naomichi Marufuji pudieron recuperarse de la derrota previa y aseguraron una victoria sobre Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone después de que Kenoh atrapara a Yone con un Kenoh Special para la sumisión, lo que los llevó a sumar cuatro puntos.

En la batalla principal, OZAWA y Tadasuke, del equipo TEAM 2000X, sumaron sus primeros dos puntos al dominar a KENTA y Katsumi Inahata. Ambos equipos llegaban al combate con cero puntos e Inahata comenzó a destacarse con una sólida actuación, pero fue frenado cuando el TEAM 2000X intervino. Después de una distracción de YOSHITATSU y un golpe bajo de Tadasuke, OZAWA se llevó la victoria para su equipo después de realizar un Swan Dive Moonsault sobre Inahata.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 31.05.2026

Aore Nagaoka

454 Espectadores

1. Karl Anderson y Doc Gallows vencieron a Alejandro y Yuto Koyanagi (7:13) cuando Gallows colocó espaldas planas a Koyanagi tras la Magic Killer.

2. Yoshiki Inamura, Stallion Rogers y Eita vencieron a Manabu Soya, Yuki Iino y Daiki Odashima (7:55) con la Muso de Inamura sobre Odashima.

3. Kai Fujimura venció a Midori Takahashi (5:18) con una Thrust Kick.

4. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Jun Masaoka vencieron a Tetsuya Endo , HAYATA y Super Crazy (7:21) con un Ankle Hold de Sugiura sobre Crazy.

5. Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI vencieron a Atsushi Kotoge, Hi69 y Hajime Ohara (8:54) con la Destino de Naito sobre Ohara.

6. Kaito Kiyomiya, Harutoki y AMAKUSA vencieron a Kid Lykos, Kid Lykos II y Hiroto Tsuruya (7:19) con El Momento de Muerte de Harutoki sobre Tsuruya.

7. Neo Global Tag League – Grupo B: Naomichi Marufuji y Kenoh [4] vencieron a Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0] (12:12) con un Kenoh Special de Kenoh sobre Yone.

8. Neo Global Tag League – Grupo B: OZAWA y Tadasuke [2] vencieron a KENTA y Katsumi Inahata [0] (14:49) con un Swan Dive Moonsault de OZAWA sobre Inahata.

– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Tetsuya Naito y BUSHI [4]

-. Karl Anderson y Doc Gallows [4]

3. Tetsuya Endo y HAYATA [2]

-. Kaito Kiyomiya y Harutoki [2]

-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [2]

6. Kid Lykos y Kid Lykos II [0]

Grupo B:

1. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4]

-. Manabu Soya y Yuki Iino [4]

-. Naomichi Marufuji y Kenoh [4]

4. OZAWA y Tadasuke [2]

5. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0]

-. KENTA y Katsumi Inahata [0]