Seth Rollins defiende a The Rock y lo ve como un mentor

Seth Rollins expresó un profundo respeto por The Rock al hablar sobre su colaboración con él durante la preparación de WrestleMania 40, siendo este último un elemento clave en la rivalidad que desembocó en un combate por equipos entre él y Roman Reigns contra Rollins y Cody Rhodes, así como lo ocurrido en la noche siguiente, cuando el Campeonato Indisputable WWE estaba en juego.

► Seth Rollins siente respeto por The Rock

Durante una conversación reciente con Prince St. Pizza, Seth Rollins habló sobre cómo fue trabajar con The Rock. Rollins admitió que compartir una historia principal en WrestleMania con él era algo que jamás imaginó al llegar a la WWE. Explicó que The Rock ya se había retirado de la lucha libre profesional mucho antes de su llegada a la compañía, admitiendo que le sorprendió que se haya involucrado en parte de la historia de WrestleMania 40, y mostró todo su respeto y admiración por su contribución.

“The Rock ya estaba retirado mucho antes de que yo llegara a la WWE. Llevaba fuera del ring al menos 10 años sin luchar cuando yo llegué. Creo que se retiró alrededor de 2002. Continuó un tiempo después, pero yo llegué en 2012. Así que, bueno, eso ni siquiera entraba en mis planes”.

“Cuando regresó, hace un par de años, justo antes de WrestleMania 40, y se involucró en nuestra historia, y se hizo evidente que íbamos a tener esta lucha por parejas, fue bastante impactante, y en el buen sentido”.

“Lo que más me interesó fue su proceso, porque pensé: ‘Este es un tipo que lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo, no solo en nuestro negocio, sino también en Hollywood. Es la mayor estrella de cine del mundo, y regresa para una lucha de WrestleMania con nosotros’”.

“¿Por qué? ¿Cuál es tu proceso? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿En qué piensas mientras desarrollamos la historia? ¿Y cómo se relaciona tu experiencia con lo que estamos haciendo aquí? Fue realmente fascinante”.

“También lo conocí un poco a nivel personal. Y, bueno, eso fue sumamente beneficioso para mí. Es una gran persona. Ahora lo considero una especie de mentor”.

“Tuvo la amabilidad de invitarnos a mi familia y a mí al estreno de Moana 2 en Hawái. Nos llevó al resort y pudimos estar allí y ver la película en el césped. A mi hija, que tiene cinco años, le encantó”.

“Así que, ya sabes, cuando conoces a alguien como él, que no tiene por qué hacer nada de esto, que no tiene por qué volver a la WWE a luchar. No tiene por qué ofrecer este tipo de cosas a ti y a tu familia, pero lo hace”.

“No le aporta nada. Literalmente, ¿entiendes? No es nada. No hay ningún beneficio. No hay ninguna razón para ello. No, simplemente lo hace porque es buena persona”.

“Creo que él, ya sabes, las personas en su posición a veces tienen mala fama, y ​​él mismo la tiene. Es todo una mier**. Es un buen tipo”.

“Probablemente estoy desahogando algo de la tensión entre nosotros. Pero es un tipo genial y, bueno, es alguien con quien me gustaría tomar una Yuengling o, en su caso, un tequila”.

Rollins y The Rock estuvieron en bandos opuestos en la historia de WrestleMania 40, pero Rollins claramente valoró la experiencia y muestra un gran respeto por él.