Excalibur cerró AEW Dynamite con una icónica frase de inclusión

por
Excalibur

En la emisión de AEW Dynamite de este miércoles 3 de junio, la primera del Mes del Orgullo, el comentarista principal de AEW, Excalibur, sorprendió a los espectadores con un cierre memorable que combinó la lucha con la cultura pop y un mensaje de inclusión.

Al finalizar el programa, Excalibur pronunció la frase: «Fix your hearts or die, this is All Elite Wrestling!»

► El origen de una frase que se volvió icónica

Esa frase es una referencia a la serie Twin Peaks, de David Lynch. En la serie, el personaje Gordon Cole (interpretado por el propio Lynch) defiende a su colega Denise Bryson (David Duchovny), una agente transgénero, diciendo a sus compañeros: «When you became Denise, I told all of your colleagues, those clown comics, to fix their hearts or die» («Cuando te convertiste en Denise, les dije a todos tus colegas, esos payasos, que arreglaran sus corazones o que murieran»).

Excalibur rindió homenaje a un momento de solidaridad ante la transfobia. El mensaje llegó justo cuando la compañía ya había publicado un tuit oficial celebrando el Pride Month.

La frase generó una oleada de comentarios positivos entre fans de la comunidad LGBTQ+ y seguidores que valoran el compromiso de AEW con la diversidad. Muchos destacaron que el gesto se suma a otras muestras de apoyo de la empresa, como el trabajo de luchadoras trans como Nyla Rose o el respaldo general a causas inclusivas.

AEW ha sido históricamente una de las empresas más abiertas a la diversidad en la lucha estadounidense. Con este tipo de mensajes, Excalibur envió un mensaje: en All Elite Wrestling hay espacio para todos, y quien no lo acepte… «fix your heart or die».

 

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

Archivo de artículos