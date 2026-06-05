Excalibur cerró AEW Dynamite con una icónica frase de inclusión

En la emisión de AEW Dynamite de este miércoles 3 de junio, la primera del Mes del Orgullo, el comentarista principal de AEW, Excalibur, sorprendió a los espectadores con un cierre memorable que combinó la lucha con la cultura pop y un mensaje de inclusión.

Al finalizar el programa, Excalibur pronunció la frase: «Fix your hearts or die, this is All Elite Wrestling!»

► El origen de una frase que se volvió icónica

Esa frase es una referencia a la serie Twin Peaks, de David Lynch. En la serie, el personaje Gordon Cole (interpretado por el propio Lynch) defiende a su colega Denise Bryson (David Duchovny), una agente transgénero, diciendo a sus compañeros: «When you became Denise, I told all of your colleagues, those clown comics, to fix their hearts or die» («Cuando te convertiste en Denise, les dije a todos tus colegas, esos payasos, que arreglaran sus corazones o que murieran»).

Excalibur rindió homenaje a un momento de solidaridad ante la transfobia. El mensaje llegó justo cuando la compañía ya había publicado un tuit oficial celebrando el Pride Month.

🫶 AEW is proud to celebrate #PrideMonth this month, and every month! pic.twitter.com/Z1xaFz7JsT — All Elite Wrestling (@AEW) June 1, 2026

La frase generó una oleada de comentarios positivos entre fans de la comunidad LGBTQ+ y seguidores que valoran el compromiso de AEW con la diversidad. Muchos destacaron que el gesto se suma a otras muestras de apoyo de la empresa, como el trabajo de luchadoras trans como Nyla Rose o el respaldo general a causas inclusivas.

AEW ha sido históricamente una de las empresas más abiertas a la diversidad en la lucha estadounidense. Con este tipo de mensajes, Excalibur envió un mensaje: en All Elite Wrestling hay espacio para todos, y quien no lo acepte… «fix your heart or die».