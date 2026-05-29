SmackDown: Damian Priest y Royce Keys cayeron ante Tama Tonga y Talla Tonga

Esta tarde, en la tercera lucha del SmackDown presentado por WWE desde Barcelona, España, vimos cómo R-Truth dijo no tener el alta médica e hizo que Damian Priest hiciera equipo con Royce Keys para terminar cayendo vencidos ante Tama Tonga y Talla Tonga de los MFTs.

► Así fue la derrota de los MFTs ante Damian Priest y Royce Keys en WWE SmackDown

Dado que R-Truth está lesionado, Royce Keys aceptó hacer equipo con Damian Priest en esta guerra contra los tonganos. El primer relevo lo tuvo Priest contra Talla Tonga, y no le fue muy bien. El turno fue para Keys, quien de inmediato pudo azotar fuertemente a Tama Tonga. Durante el corte comercial, los MFTs se le fueron encima a Keys.

El gigantón Talla Tonga le aplicó un Samoan Drop. Por largos minutos, Keys fue martirizado por los rudos.

Tras el corte comercial, Keys aplicó Spinebuster a Tama Tonga y pudo relevar. Priest entró repartiendo puñetazos y patadas. Priest subió a las cuerdas para terminar todo, lanzándose en lariat volador. Talla Tonga rompió la cuenta. Keys entró para sacar del ring a Tama.

Solo Sikoa conectó Samoan Spike a Priest… R-Truth apareció para atacar a Solo. Keys bajó a discutir con Truth y fue golpeado… Entre toda la confusión, Talla Tonga terminó con Priest con un chokeslam.