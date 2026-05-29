SmackDown: Damian Priest y Royce Keys cayeron ante Tama Tonga y Talla Tonga

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Esta tarde, en la tercera lucha del SmackDown presentado por WWE desde Barcelona, España, vimos cómo R-Truth dijo no tener el alta médica e hizo que Damian Priest hiciera equipo con Royce Keys para terminar cayendo vencidos ante Tama Tonga y Talla Tonga de los MFTs.

► Así fue la derrota de los MFTs ante Damian Priest y Royce Keys en WWE SmackDown

Dado que R-Truth está lesionado, Royce Keys aceptó hacer equipo con Damian Priest en esta guerra contra los tonganos. El primer relevo lo tuvo Priest contra Talla Tonga, y no le fue muy bien. El turno fue para Keys, quien de inmediato pudo azotar fuertemente a Tama Tonga. Durante el corte comercial, los MFTs se le fueron encima a Keys.

El gigantón Talla Tonga le aplicó un Samoan Drop. Por largos minutos, Keys fue martirizado por los rudos.

Tras el corte comercial, Keys aplicó Spinebuster a Tama Tonga y pudo relevar. Priest entró repartiendo puñetazos y patadas. Priest subió a las cuerdas para terminar todo, lanzándose en lariat volador. Talla Tonga rompió la cuenta. Keys entró para sacar del ring a Tama.

Solo Sikoa conectó Samoan Spike a Priest… R-Truth apareció para atacar a Solo. Keys bajó a discutir con Truth y fue golpeado… Entre toda la confusión, Talla Tonga terminó con Priest con un chokeslam.

WWE SmackDown 29 mayo 2026 Talla Tonga Damian Priest
WWE SmackDown 29 mayo 2026

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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