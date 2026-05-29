SmackDown: Sami Zayn venció a Matt Cardona

Esta tarde, en la cuarta lucha de SmackDown, vimos cómo Sami Zayn logró vencer a Matt Cardona en una buena lucha, de hecho, la mejor de esta pálida edición de SmackDown presentada por WWE desde Barcelona, España.

► Así fue la victoria de Sami Zayn ante Matt Cardona en WWE SmackDown

Sami Zayn y Matt Cardona pactaron esta lucha tras una discusión en ringside. Ambos comenzaron intercambiando llaves y movimientos a ras de lona, aunque poco a poco la intensidad fue aumentando con ataques de mayor impacto. Zayn incluso mostró cierta actitud de rudo al intentar tomarse un respiro fuera del ring durante la pausa comercial.

Zayn tomó ventaja con varios machetazos al pecho, un codazo y un suplex desde el borde del ring hacia el cuadrilátero, mientras el público apoyaba a ambos luchadores. Más adelante mantuvo dominado a Cardona con un candado, aunque Cardona reaccionó con varios lazos al cuello, un facebuster y el Broski Kick en el esquinero.

Cardona buscó varias veces el Rough Ryder. Zayn evitó el primero y respondió luego con una desnucadora cuando Cardona volvió a intentarlo. Sin embargo, en el tercer intento, Cardona finalmente logró conectar el movimiento, aunque Zayn alcanzó las cuerdas para evitar la derrota.

En los momentos finales, Zayn reaccionó con un Exploder Suplex contra el esquinero y luego remató a Cardona con la Helluva Kick para llevarse la victoria.