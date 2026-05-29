SmackDown: Carmelo Hayes y Ricky Saints, sin ganador

Esta tarde, en la quinta lucha de SmackDown presentada por WWE desde Barcelona, España, vimos una interesante lucha entre Ricky Saints y Carmelo Hayes, que terminó sin resultado por un inesperado doble conteo de 10 fuera del ring.

► Así fue la lucha entre Carmelo Hayes y Ricky Saints en SmackDown desde Barcelona

El Campeón de los Estados Unidos, Trick Williams, apareció asegurando que durante las últimas semanas ha sido el hombre que ha cargado SmackDown sobre sus hombros. Con el torneo King of the Ring acercándose, Williams anunció oficialmente su participación y trató de encender al público de Barcelona hablando sobre la realeza, aunque la reacción fue bastante fría.

Carmelo Hayes interrumpió el momento en medio de los cánticos de “¡Meeelo!” por parte de los fans. Melo dejó claro que primero resolvería su asunto pendiente con Ricky Saints antes de ir tras Trick Williams.

Ricky Saints no tardó en sumarse al segmento y afirmó que siempre estaba varios pasos adelante de Carmelo. Además, aseguró que después de derrotarlo iría directamente por el campeonato de Williams. Trick terminó perdiendo la paciencia y le soltó una cachetada antes de abandonar el ring para dejar que la lucha comenzara.

Carmelo Hayes arrancó encendido y aprovechó su velocidad para tomar desprevenido a Ricky Saints, quien tardó varios minutos en encontrar la manera de reaccionar. Hayes dominó tanto al inicio que por momentos parecía que la lucha terminaría rápidamente.

Saints logró cambiar el rumbo tras enviar a Hayes fuera del ring y castigarlo contra la barrera de protección. Ya en el cuadrilátero, continuó controlando las acciones con un suplex vertical y luego evitó una ofensiva aérea de Hayes colocando las rodillas antes de conectar un Northern Lights Suplex.

Más adelante, Carmelo reaccionó con un DDT desde las cuerdas y ambos intercambiaron ofensiva en una secuencia bastante pareja. Hayes conectó un ataque en reversa impulsándose en las cuerdas, mientras Saints respondió con una rompecuellos.

Carmelo terminó sacando a Saints del ring y se lanzó con un vuelo suicida. La acción continuó fuera del cuadrilátero hasta que ambos ignoraron el conteo del árbitro y la lucha terminó sin ganador por doble conteo fuera del ring.