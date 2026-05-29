SmackDown: Chelsea Green sorprendió y venció a Nia Jax

Esta tarde, en la sesta lucha de SmackDown presentada por WEW desde Barcelona, España, vimos cómo Chelsea Green sorprendió y logró vencer a Nia Jax, aunque todo fue gracias a la ayuda e intervención de la Campeona de los Estados Unidos WWE, Tiffany Stratton.

► Así fue la victoria de Chelsea Green sobre Nia Jax en SmackDown

Como lo comentó nuestro Editor en Jefe, Ernesto Ocampo, en nuestra cobertura, Nia Jax y Lash Legend siguen perdiendo credibilidad tras no poder imponerse ante Paige y Brie Bella, las actuales Campeonas de Parejas WWE, dos luchadoras que además de ser físicamente más pequeñas, llevan tiempo alejadas de la competencia regular.

Jax arrancó el combate con la intención de aplastar rápidamente a Chelsea Green, pero terminó sorprendida cuando Green la sacó del ring y se lanzó con un tope suicida. Después de eso, durante el corte comercial, Jax tomó el control con un castigo lento y dominante.

De vuelta en pantalla, Jax conectó una desnucadora que le dio una cuenta de dos segundos y luego atrapó a Green con un Cobra Clutch. Chelsea logró escapar castigando las piernas de Jax, aunque Nia frenó la reacción con una poderosa powerbomb.

Más adelante, Green evitó un Samoan Drop y respondió azotando a Jax. Luego, Nia falló una embestida y terminó golpeándose contra el poste. Chelsea aprovechó para conectar varias patadas desde las cuerdas y después un Rough Ryder que casi le dio la victoria.

Lash Legend intentó intervenir, pero Green la frenó con una patada. Sin embargo, la distracción le permitió a Jax aplicar un Samoan Drop sobre Chelsea. Cuando Nia se preparaba para rematar con el Banzai Drop, Tiffany Stratton apareció y la golpeó con el campeonato. Green únicamente tuvo que cubrirla para quedarse con la victoria vía toque de espaldas.