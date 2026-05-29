SmackDown: Gunther promete ahogar y acabar con Cody Rhodes

El más reciente SmackDown presentado por WWE, cerró con un careo entre Gunther y el Campeón WWE, Cody Rhodes, en donde el retador prometió ahogar y acabar con el campeón este domingo 31 de mayo en WWE Clash In Italy 2026.

► Así fue el careo final de Gunther y Cody Rhodes antes de WWE Clash In Italy 2026

Gunther dejó claro que no estaba allí para agradarle al público, sino para decirle a Cody exactamente lo que pensaba de él. Aseguró que apenas llegó a SmackDown entendió que todo gira alrededor de Rhodes, algo que atribuyó a la cultura estadounidense, donde el ego, el narcisismo y el nepotismo son premiados. Incluso dijo que el nombre “American Nightmare” representaba perfectamente el derrumbe del sueño americano.

El austríaco afirmó que todo lo que ha conseguido ha sido gracias al trabajo duro, mientras que Cody siempre tuvo todo al alcance de una llamada telefónica: para convertirse en luchador, para llegar a WWE y hasta para regresar a la empresa. Por eso lo calificó como un consentido. “Tal vez tengamos la misma profesión, pero no somos iguales”, remató.

Sorprendentemente, gran parte del público comenzó a respaldar a Gunther con aplausos. Gunther continuó diciendo que él sí se preocupa por ser el mejor y proteger este deporte de personas como Cody, mientras que Rhodes solamente se preocupa por sí mismo. “No eres un campeón, eres un mark de ti mismo”.

Cody tomó el micrófono y respondió que Gunther también persigue el campeonato por ego, porque quiere protagonismo y reconocimiento del público. Incluso le recordó que, de no ser así, todavía sería “la versión de 150 kilos luchando en arenas independientes”.

Rhodes añadió que el campeonato mundial es una obsesión para ambos y aseguró que Gunther sufre exactamente de la misma “enfermedad”. También le advirtió que el domingo estará muy cerca de conseguir el título, solo para descubrir que no es lo suficientemente bueno para arrebatárselo. “Soy fácil de encontrar, pero difícil de vencer”, afirmó Cody.

Gunther cerró el intercambio recordando que cumplió sus promesas contra Goldberg, AJ Styles y John Cena, a quienes dijo haber sometido. Finalmente, lanzó una amenaza directa para Rhodes: prometió que este domingo lo ahogará, lo dejará tirado “como una toalla mojada” y luego se llevará el campeonato mundial.