Gran fin de semana para El Clon; Zandokan Jr reaparece; Keyra en pos de Garra Negra y más

Llegamos al fin de mes de mayo, y en Consejo Mundial de Lucha Libre cierra con gran actividad, reseñada en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Nuevamente los luchadores de AEW tuvieron presencia en algunas de las funciones del CMLL, entre los que pudimos ver a El Clon, Bandido, Rocky Romero y Thunder Rosa.

Lamentablemente Atlantis Jr., uno de los finalistas de la Copa Junior 2026, quedó fuera de esta lucha debido a que el domingo se lesionó una rodilla. Su lugar será tomado por el impetuoso Zandokan Jr. quien recién retornó a la actividad luego de reponerse de una seria lesión. «El Rey del Mundo» llega ávido de buenos resultados por lo que no querrá desaprovechar esta oportunidad, sólo habrá que ver que opina Villano III Jr., el otro finalista.

Pero no nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 22/mayo/2026

Thunder Rosa, India Sioux y Garra Negra superaron a Dark Silueta, Reyna Isis y Olympia en un trepidante enfrentamiento de Amazonas que llevó las emociones al máximo nivel.

La Familia de Don Callis ha causado estragos nuevamente en México. Hechicero, Rocky Romero y El Clon superaron la impresionante combinación de Máscara Dorada, Bárbaro Cavernario y Neón.

Final definida. Atlantis Jr. y Villano III Jr. se enfrentarán por la Copa Jr. 2026 la próxima semana en la Arena México en un duelo que promete ser histórico.

El Más Buscado retuvo su cetro. Bandido logró una defensa más del Campeonato Mundial ROH al vencer al Depredador del Aire, Volador Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Estudiante Jr. venció a Tornado (8:35)

2) Garra Negra, India Sioux, Thunder Rosa vencieron a Dark Silueta, Olympia, Reyna Isis (12:16)

3) El Clon, Hechicero, Rocky Romero vencieron a Bárbaro Cavernario, Máscara Dorada, Neón (16:27)

4) Copa Junior 2026 – Semifinal: Atlantis Jr. y Villano III Jr. vencieron a Soberano Jr., Zandokan Jr., Ángel de Oro, Star Jr., El Cobarde, Hijo de Stuka Jr., Brillante Jr., Espanto Jr. [Copa Junior, semifinal] (30:41). Zandokan’s return from knee injury. Order of elimination: Hijo del Stuka Jr. (Soberano Jr.), Espanto Jr. (Atlantis Jr.), Cobarde (Villano III Jr.), Brillante Jr. (Zandokan Jr.), Star Jr. (Angel de Oro), Angel de Oro (Soberano Jr.), Soberano Jr. (Atlantis Jr.), Zandokan (Villano III Jr.) quedando Atlantis Jr. y Villano III Jr. como finalistas.

5) Campeonato Mundial ROH: El Bandido © venció a Volador Jr. (21:15).

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Sábado de Arena Coliseo – 23/mayo/2026

Las Reinas del Strong Style intentaron por todos los medios salir con los brazos en alto, pero el resultado definitivo fue para Thunder Rosa y Kira, que se impusieron ante Zeuxis y Keyra.

La Máquina de la Destrucción se hizo sentir en El Embudo de Perú 77. El Terrible, Explosivo y Máquina Letal superaron de forma clara y contundente a Los Divinos Laguneros, conformados por Blue Panther, Dark Panther y Blue Panther Jr.

Dragón Rojo Jr. recordó su etapa como rufián en este Match Relámpago e incluso intentó derrotar a Flip Gordon de forma ilegal, pero El Súper Soldado del CMLL salió con la mano en alto.

El poderío de Zandokan Jr. junto a La Familia de Don Callis se tradujo en un triunfo del tridente rudo en el encuentro estelar de la noche. Volador Jr. y El Clon completaron la fórmula perfecta para dejar con la derrota a Templario, Xelhua y Star Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Shockercito y Último Dragóncito vencieron a Mercurio y Minos I (11:43)

2) Brillante Jr. y Diamond vencieron a Okumura y Shoma Kato (14:57

3) Kira y Thunder Rosa vencieron a Keyra y Zeuxis (13:29)

4) Explosivo, Máquina Letal, Terrible vencieron a Blue Panther, Blue Panther Jr., Dark Panther (21:40).

5) Match Relámpago: Flip Gordon venció a Dragón Rojo Jr. (9:42).

6) El Clon, Volador Jr., Zandokan Jr. vencieron a Star Jr., Templario, Xelhua (14:55).

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• Domingo Familiar de Arena México – 24/mayo/2026

Tessa Blanchard, Marcela y Lluvia no dieron margen a la reacción y sometieron a Dark Silueta, Princesa Sugehit y Valkyria en dos caídas al hilo en el choque de Amazonas.

El Clon lució impresionante en su mano a mano ante Máscara Dorada.

La lesión de Atlantis Jr. cambió el rumbo de la batalla desde temprano. Blue Panther y Neón quedaron en inferioridad numérica y Los Guerreros Laguneros no tuvieron piedad: Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero lo capitalizaron.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark y Vigia vencieron a Kamelot y Robin (10:22)

2) King Rex y Prometeo vencieron a Hijo del Pantera y Pantera Jr. (10:41)

3) Arkalis, Rayo Metálico, Stigma vencieron a Crixus, Infarto, Troyano (13:15)

4) Lluvia, Marcela, Tessa Blanchard vencieron a Dark Silueta, Princesa Sugehit, Valkiria (12:54).

5) El Clon venció a Máscara Dorada (16:25).

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Atlantis Jr., Blue Panther, Neón (20:51).

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 25/mayo/2026

Keyra le propinó una derrota a Garra Negra en un sensacional mano a mano de Amazonas lleno de intensidad.

Ardieron en las llamas de Los Infernales. Esfinge y Stigma fueron derrotados por la experiencia y colmillo de Averno y Euforia en el encuentro semifinal de la noche.

Con el respaldo de Atlantis, los integrantes del Sky Team, Máscara Dorada y Neón, dieron cuenta de Los Guerreros Laguneros: Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Astro venció a Asturiano (9:48)

2) Espartano y Tiger Boy vencieron a King Rex y Prometeo (13:26)

3) Brillante Jr., Diamond, Dulce Gardenia vencieron a El Coyote, Pólvora, Vaquero Jr. (16:44)

4) Keyra venció a Garra Negra (11:09)

5) Averno y Euforia vencieron a Esfinge y Stigma (20:19)

6) Atlantis, Máscara Dorada, Neón vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (18:36).

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• Martes de Arena México – 26/mayo/2026

Los Dragones escribieron una historia de carácter y resistencia esta noche. Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario superaron en el evento especial a Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo).

Black Tiger no necesitó jugar limpio para ganar y no lo hizo. Con el réferi fuera de combate, el rudo aprovechó el momento para lanzar su Tiger Mist sobre Star Jr. y junto a Valiente se llevó el triunfo en dos caídas al hilo ante la dupla técnica que completó Flip Gordon.

Los Guerreros Laguneros lo intentaron todo, pero Templario, Neón y Esfinge tuvieron más. El tridente técnico sorprendió a Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Kamelot y Troyano vencieron a Camaleón Jr. y Diamante Escarlata (9:17)

2) Okumura y Shoma Kato vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa (11:07)

3) Brillante Jr., Diamond, Oro Jr. vencieron a Kimba, Tenochca, Vegas Depredador (12:53.)

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (15:09)

5) Black Tiger y Valiente vencieron a Flip Gordon y Star Jr. (11:10).

6) Esfinge, Neón, Templario vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (14:44)

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 26/mayo/2026

Átomo aceleró el cierre y Kemalito capitalizó para resolver el combate frente a Tengu y Chamuel en la batalla de Microestrellas.

Tessa Blanchard, Kira y Garra Negra cerraron filas para romper el ritmo de Dark Silueta, Keyra y Sanely

La representante de AEW, Thunder Rosa, reaccionó en el instante clave y logró quedarse con el triunfo frente a Zeuxis en un intenso match relámpago.

Soberano Jr., Ráfaga Jr., Gallo Jr. y Villano III Jr. resistieron la presión y encontraron el momento exacto para cerrar con victoria la noche contra El Galeón Fantasma.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Cowboy, Exterminador, Maléfico vencieron a Amon-Ra, Continental, Kaiju

2) Draego, King Rex, Prometeo vencieron a Alexius, Carnifice, Troglodita por DQ.

3) Átomo y KeMalito vencieron a Chamuel y Tengu

4) Garra Negra, Kira, Tessa Blanchard vencieron a Dark Silueta, Keyra, Sanely

5) Optimus, Star Black, Trono vencieron a Cobarde Jr., Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.

6) Thunder Rosa venció a Zeuxis

7) Relevo increíbles: Gallo Jr., Ráfaga Jr., Soberano Jr., Villano III Jr. vencieron a Difunto, Fantástico, Furia Roja, Zandokan Jr.

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 29/mayo/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 30/mayo/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 31/mayo/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 01/junio/2026

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– Martes de Arena México – 02/junio/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 02/junio/2026