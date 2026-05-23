Místico y Natalia Jiménez hacen vibrar la Arena México; India Sioux muestra su jerarquía y más..

Entramos de lleno a la tercera semana de mayo, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre brindó grandes sorpresas, reseñadas en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Loe elementos de AEW volvieron a tener presencia en las diferentes sedes del CMLL, dándose incluso un reto de campeonato, donde están involucrados Bandido y Volador Jr.

Noche apoteósica fue la que se vivió en la función de Viernes Espectacular de Arena México, cuando la cantante Natalia Jiménez se presentó para interpretar su éxito «Me muero», que cumplió 20 años de su lanzmiento. La melodía sirvió como tema de entrada para Místico.

Pero no nos tardemos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 15/mayo/2026

Las Reinas del Strong Style mandaron un mensaje claro esta noche. Keyra y Zeuxis fueron descalificadas ante Skadi y Kira, pero eso no les quitó el sueño.

El Día del Maestro tuvo su mejor homenaje sobre el ring de Arena México. Blue Panther y Solar lo dieron todo en un mano a mano que recordó por qué ambos son leyendas de la Lucha Libre Mexicana.

La Familia de Don Callis volvió a hacer sentir su poderío en Arena México. Hechicero, Rocky Romero y El Clon se combinaron a la perfección para dejar sin opciones a Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Difunto.

El Sky Team no tuvo que hacer demasiado esta noche. Los conflictos entre Averno y Último Guerrero desestabilizaron al bando rudo y Místico, Máscara Dorada y Neón capitalizaron la desunión de sus rivales para llevarse el triunfo en dos caídas al hilo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Último Dragóncito venció a Pierrothito, Pequeño Olímpico (5:54).

2) Cerebro Negro Jr. y Virus vencieron a Pantera Jr. y Rey Cometa (13:52).

3) Kira y Skadi vencieron a Keyra y Zeuxis (13:14) por DQ.

4) Blue Panther venció a Solar I (7:04).

5) Bárbaro Cavernario, Difunto, Soberano Jr. vencieron a El Clon, Hechicero, Rocky Romero (20:58).

6) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Averno, Último Guerrero, Volador Jr. (16:37).

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• Sábado de Arena México – 16/mayo/2026

Las Bestias del Diablo llegaron con hambre de triunfo. Akuma y Los Gemelos Diablo tomaron por sorpresa a Xelhua, Star Black y Blue Panther Jr. y se llevaron el resultado.

Star Jr. colocó la pierna en la cuerda para romper el conteo, pero el réferi no pudo verlo desde su posición y el conteo llegó a tres en una de las decisiones más polémicas de la noche. Gran Guerrero salió con la mano en alto

La Familia de Don Callis no entiende de escrúpulos. Rocky Romero recurrió a sus malas artes y junto a Volador Jr. consumó el triunfo despojando de su máscara a Esfinge en el momento decisivo. Neón no pudo evitar la polémica acción.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius y Fury Boy vencieron a Makará y Poseidón (10:54)

2) Hijo del Pantera y Pantera Jr. vencieron a Okumura y Shoma Kato (10:08)

3) Brillante Jr., Capitán Suicida, Magia Blanca vencieron a Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr. (14:34).

4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a Blue Panther Jr., Star Black, Xelhua (16:12)

5) Match Relámpago: Gran Guerrero venció a Star Jr. (8:48).

6) Rocky Romero y Volador Jr. vencieron a Esfinge y Neón

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• Domingo Familiar de Arena México – 17/mayo/2026

Los títulos de India Sioux no son casualidad. La triple Campeona puso su jerarquía sobre el ring ante la impetuosa Keyra y se llevó un intenso Match Relámpago.

La Arena México fue testigo de una batalla para el recuerdo. Hijo del Villano III y Villano III Jr. tuvieron que exprimir hasta la última gota de su oficio para doblegar a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II en una contienda épica.

Los Hermanos Chávez pusieron el honor del CMLL por delante en el duelo ante AEW. Ángel de Oro y Niebla Roja no dieron margen a El Clon y Rocky Romero y se llevaron el triunfo con la autoridad que los distingue.

Volador Jr. habló dentro y fuera del ring esta noche. Su victoria sobre Bandido fue contundente y el mensaje que lanzó al final fue aún más claro: quiere el Campeonato Mundial de ROH y está dispuesto a ir por él.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a El Coyote, Pólvora, Vaquero Jr. (8:34)

2) Arkalis, Rayo Metálico, Stigma vencieron a El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. (12:01)

3) Match Relámpago: India Sioux venció a Keyra (9:12)

4) Hijo del Villano III y Villano III Jr. vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (17:30)

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a El Clon y Rocky Romero (15:48)

6) Volador Jr. venció a El Bandido (16:21).

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 18/mayo/2026

Keyra hizo de las suyas y, junto a Olympia y Zeuxis, derrotó de forma ilegal a Garra Negra, quien esta noche hizo tercia con Lluvia y La Jarochita.

Los Hermanos Chávez siguen enrachados! Ángel de Oro y Niebla Roja sumaron una victoria más a su impresionante paso al convertir en sus nuevas víctimas a Star Jr. y Xelhua.

Místico hizo el viaje hasta la Arena Puebla para ofrecer una disculpa personalmente a la afición, luego de no poder presentarse debido a una lesión.

En la estelar, Hechicero y Rocky Romero salieron con la mano en alto ante Esfinge y Neón.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Multy venció a Makro (4:34)

2) Astro y Meyer vencieron a Kamelot y Konjuro (18:51)

3) Okumura y Shoma Kato vencieron a Hijo del Pantera y Pantera Jr. (14:36)

4) Keyra, Olympia, Zeuxis vencieron a Garra Negra, La Jarochita, Lluvia (18:48).

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Star Jr. y Xelhua (19:46)

6) Hechicero y Rocky Romero vencieron a Esfinge y Neón (12:48).

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• Martes de Arena México – 19/mayo/2026

Candela y La Magnífica fueron derrotadas en la segunda batalla de la noche en dos caídas al hilo por Marcela y Metálica. Polémica batalla en relevos increíbles.

El Elemental lo intentó todo, pero Dragón Legendario leyó el momento con astucia para voltear el mano a mano y llevarse una victoria que nadie anticipaba.

Los Infernales impusieron su jerarquía esta noche en la Arena México. Averno, Euforia y Mephisto tomaron el control desde temprano y no lo soltaron hasta dejar con la derrota a Xelhua, Star Black y Star Jr.

El CMLL cerró la noche con el puño en alto. Máscara Dorada y Atlantis Jr. encontraron en su velocidad y destreza la fórmula perfecta para neutralizar el ímpetu de Volador Jr. y Rocky Romero, y le dieron al bando mexicano un triunfo estelar ante La Familia de Don Callis.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Carnifice y Troglodita vencieron a Karma I y Péndulo (9:24)

2) Relevos Increíbles: Marcela y Metálica vencieron a Candela y La Magnifica (11:14)

3) Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther vencieron a Kimba, Tenochca, Vegas Depredador (16:16)

4) Dragón Legendario venció a Elemental (13:01).

5) Averno, Euforia, Mephisto vencieron a Star Black, Star Jr., Xelhua (16:11)

6) Atlantis Jr. y Máscara Dorada vencieron a Rocky Romero y Volador Jr. (16:13).

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 19/mayo/2026

Lluvia, Jarochita e India Sioux mantuvieron la presión constante para superar a Dark Silueta, Miss Guerrera y Hécate.

Kemalito encontró la forma de romper el ritmo de Chamuel y salió con la victoria en el duelo de Micro Estrellas.

Último Guerrero resistió la presión de Bárbaro Cavernario y terminó resolviendo el mano a mano con experiencia y contundencia.

Templario encontró respaldo en la velocidad de Neón y el carisma de Dulce Gardenia para superar a Soberano Jr., Villano lll Jr. e Hijo del Villano lll en la estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Ángel del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Black Boy, Thunder Boy, Yaky Boy

2) Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel vencieron a Bestia Negra, Shezmu, Temerario

3) Black Warrior Jr., Crixus, Vaquero Jr. vencieron a Arlequín, Guerrero de la Muerte, Ráfaga

4) India Sioux, La Jarochita, Lluvia vencieron a Dark Silueta, Hecate, Miss Guerrera

5) Dark Magic, Máquina Letal, Terrible vencieron a Adrenalina, Brillante Jr., Fantástico

6) KeMalito venció a Chamuel

7) Último Guerrero venció a Bárbaro Cavernario

8) Dulce Gardenia, Neón, Templario vencieron a Hijo del Villano III, Soberano Jr., Villano III Jr.

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 22/mayo/2026



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– Sábado de Arena Coliseo – 23/mayo/2026



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– Domingo Familiar de Arena México – 24/mayo/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 25/mayo/2026

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– Martes de Arena México – 26/mayo/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 26/mayo/2026