¿Leon Slater estaría rumbo a AEW?

Cedric Alexander tiene nuevo sobrenombre: «The Record Taker». Y TNA no ha dudado en sacarle partido con camiseta ad hoc. Todo, porque dos semanas atrás, el veterano derrocó a Leon Slater, quien de haber superado tal compromiso titular se habría convertido en el Campeón de la División X más longevo de la historia.

Desde el primer minuto, Slater tuvo un manejo envidiable por parte de TNA (probablemente, lo mejor que ha hecho la empresa en los últimos años), vendiéndolo siempre como el futuro del producto. Se entiende que a muchos seguidores les chocara tal movimiento, pues arrojó la sensación de no existir plena confianza sobre el «Youngest In Charge». Y es que su contrato concluye el presente año, con rumores de una marcha a WWE muy potentes en los últimos meses. Sin embargo, este tal vez no fuese el motivo de su coitus interruptus titular.

Hoy, Dave Meltzer publica en el Wrestling Observer Newsletter que TNA no quiso que Slater batiese tal récord por la creencia de una potencial firma del luchador con WWE… o AEW. Y podríamos añadir que la segunda vía parece más lógica, considerando la cercanía entre TNA y el gigante estadounidense y la relación ya definitivamente hostil que la compañía Anthem mantiene con los Élite. No sería extraño imaginar que Slater, ante los relativamente modestos salarios que perciben los talentos de WWE NXT, prefiera probar suerte en AEW, donde estaría mejor pagado.

Ayer, vimos a Slater competir en iMPACT!, y TNA ha desveladoque formará parte de la lucha Ultimate X de Slammiversary, el próximo 28 de junio, donde tendrá la oportunidad de recuperar el oro que Cedric Alexander le arrebató.

► RevPro, posible clave

A esto, cabe añadir un hecho que muchos soslayan: Leon Slater conquistó el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro (junto a su mentor Liam Slater) en su más reciente combate en la promotora inglesa, durante Revolution Rumble. Casa que, recordemos, mantiene desde hace ya varios años un acuerdo de colaboración con AEW y que ya lo ha anunciado para su próximo show de aniversario, a celebrarse 24 horas antes de All In. Slater seguiría el camino de Will Ospreay, Jamie Hayter o Alex Windsor, compatriotas que también comenzaron a hacerse un nombre por sus implicaciones en RevPro.