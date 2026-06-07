Clark Connors venció a Juice Robinson con ayuda de David Finlay

En un combate lleno de violencia e intervenciones externas, Clark Connors logró imponerse a Juice Robinson gracias a la interferencia de David Finlay.

► Momentos clave

Connors atacó a Juice desde el inicio con pisotones y castigo a la garganta. Tras un intercambio de puñetazos montados, Robinson tomó la ventaja con golpes de cabeza, un costalazi y un Russian Legsweep que llegó a dos. Connors huyó al exterior, donde logró revertir la situación estrellando la cabeza de Juice contra el poste del ring y las barricadas, llegando incluso a encender fósforos para arrojárselos antes del corte comercial.

Al regresar, ambos intercambiaron fuertes golpes en el centro del cuadrilátero. Juice conectó un machetazo, pero Connors lo frenó en seco con un pounce. Robinson reaccionó con una serie de derribos, un senton hacia la espalda y un cannonball seguido de una powerbomb que casi le da la victoria. Connors respondió con un powerslam y buscó una spear, pero Juice la esquivó, lo mandó fuera del ring y se lanzó con un vuelo sobre la tercera cuerda.

En los momentos finales, David Finlay apareció en ringside para distraer a Juice. Aunque Robinson logró golpearlo y regresar al ring para conectar sus Jabs, Finlay aprovechó un descuido para atacarlo con su bastón, permitiendo que Connors lo rematara con una spear para llevarse la cuenta de tres.