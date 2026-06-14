Hikaru Shida clasifica para el Survival of the Fittest por el Campeonato TBS

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AEW Collision 13 de junio 2026.

En una lucha clasificatoria para la lucha Survival of the Fittest que definira a la nueva poseedora del Campeonato TBS, Hikaru Shida logró imponerse a Zayda Steel.

► Momentos clave

AEW Collision 13 de junio de 2026 Zayda Steel vs. Hikaru Shida
AEW Collision 13 de junio de 2026

La campana sonó y ambas se fueron con todo, a intercambiar fuertes machetazos al pecho. Shida la arrojó del cabello para azotarla contra la lona y sacar ventaja. Shida luego dominó con palancas al brazo y 10 puñetazos a la cabeza de Zayda en el esquinero, hasta que el réferi la reprendió.

Con un frankensteiner, Steel mandó a volar a la japonesa, quien reaccionó lanzándola de espaldas contra el esquinero, pero Zayda evitó un rodillazo y le dio un uppercut y un rodillazo a la cara. Shida luego humilló a su rival burlándose de ella.

Tras la pausa comercial, la rubia tomó un segundo aire, sacó del ring a Shida y le cayó encima con tope suicida, para luego una cobertura que llegó solo a dos. Shida dio un rodillazo volador a Zayda, luego intercambiaron derechazos y antebrazos a la cara. Shida sobrevivió a una rodada a espaldas, la castigó con su rodillazo volador Tamashii y luego, cuando cayó casi noqueada, la atacó con un cangrejo para hacerla rendir.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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