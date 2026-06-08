WWE RAW 8 DE JUNIO 2026 .— Rey Mysterio, a pesar de ser el nuevo Gerente General de AAA, se dio el lujo de regresar a la acción en Raw, derrotando a Rusev para ganarse una oportunidad por el Campeonato Intercontinental WWE, en poder de Penta. La historia no necesita más contexto que ese: Rey Mysterio en París en un duelo titular ante un luchador del mismo estilo y lenguaje. El público francés recibirá a Mysterio con la energía que siempre reserva para las leyendas que lo han visitado, pero sin duda el mismo cariño le prodigarán a Penta. ¿Veremos un cambio titular o sólo una lucha espectacular y de gran nivel? La acción acción de la marca roja de WWE se emite desde la Accor Arena, en Paris, Francia.

Lyra Valkyria recibe su oportunidad titular ante la Campeona Intercontinental WWE, Sol Ruca. La irlandesa compitiendo en Europa luchará un poco como en casa, así que los fans esperarán que termine prematuramente con el reinado de Ruca.

El torneo King of the Ring continúa. La semana pasada vimos clasificarse a Oba Femi y a Dominik Mysterio. Este lunes veremos otra eliminatoria: Seth Rollins vs. Je’Von Evans vs. Talla Tonga vs. Ricky Saints. El aguerrido Rollins viene de derrotar a Bron Breakker y tiene declaradas sus intenciones: quiere recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo. Ricky Saints, quien acaba de integrarse a SmackDown, no ha encontrado su camino, pero tiene la oportunidad de robar un resultado que cambiaría su trayectoria de forma inmediata. Je’Von Evans es el más fresco del grupo. Su combinación de espectacularidad y espontaneidad le ha ganado al público de Raw en poco tiempo. Talla Tonga, quien mide más de 2.10 de estatura, es el rival a vencer de los otros tres.

Entre tanto, el torneo Queen of the Ring ya vio clasificarse a Iyo Sky y a Raquel Rodríguez. Ahora veremos a Liv Morgan vs. Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green. Por alguna razón, Morgan fue programada a pesar de ser la Campeona Mundial en un torneo que tiene como premio una oportunidad titular. Por eso hay rumores de que será sustituida de última hora por Stephanie Vaquer. Big Time Becks llega en modo venganza tras haber perdido el Campeonato Intercontinental Femenil. Alexa Bliss viene después de haber sido masacrada por Jade Cargill, así que no tiene muchas posibilidades, lo mismo que Chelsea Green, que gana una lucha para luego perder tres.

Oba Femi abre el show en París. Femi lleva el peso de la derrota ante Brock Lesnar en Clash in Italy, la victoria en el torneo King of the Ring en Turín el lunes pasado, y la incógnita de si tendrá otra lucha con Lesnar en SummerSlam.

WWE Raw 8 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 12:00 pm, hora del centro

► El evento comenzó con la presentación de Oba Femi. La recepción del público fue más que cálida.

► Femi dijo que ganará el torneo King of the Ring: «No es una predicción, es un spoiler».

► Pero no es el único trofeo que quiere: También quiere la cabeza de Brock Lesnar. «Vamos uno a uno, pero él viene y desaparece. Ataca a traición y se va».

► «Brock, no puedes estar escondido para siempre. Cuando te vea, arreglaremos las cosas».

► En eso, apareció Dominik Mysterio, quien será su rival en la semifinal de King of the Ring.

► «Estás demasiado preocupado por Brock Lesnar, pero deberías preocuparte por ‘Dirty’ Dominik. Soy un veterano de 20 años en la lucha, soy el Rey de los Luchadores, y soy el futuro King of the Ring. Voy a mandar sobre ti. ¿Por qué no lo haces fácil, te hincas y me rindes respeto de una vez?»

► JD McDonagh atacó por la espalda a Femi con una silla, pero no le hizo nada. Al segundo sillazo, Femi lo mandó fuera del ring con un puñetazo. Aunque Dominik pudo conectar un 619, terminó siendo azotado.

► «¡Metiste la pata, Dominik. Sé que Rey Mysterio es tu papá, pero la próxima semana te voy a enseñar quién es tu padre!»

► En backstage, Seth Rollins asegura que ganará King of the Ring y luego recuperará el Campeonato Mundial de Peso Completo, título que nunca perdió. «Ese cinturón no te pertenece», le dijo Rollins a Roman Reigns, muy a lo Octagón.

1 – TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vs. Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green Chelsea Green buscó alianza con Alexa Bliss y también con Becky Lynch. Obviamente no la aceptaron. Liv Morgan —que ya es Campeona Mundial, así que su participación en este torneo es rara—decidió escapar fuera del ring, dejando que las otras tres se destrozaran. Morgan regresó con un backstabber para Lynch. Para entonces ya hasta habíamos visto vuelos suicidas de Bliss y Green. Morgan aplicó Three Amigos a Chelsea Green. Bliss evitó el tercero, y con Lynch las cuatro quedaron amarradas para súplex, ganando la justa Green y Bliss. Green volvió a pedirle tregua a Bliss, aunque luego la traicionó con una patada al rostro. Green embistió a Morgan y a Lynch en las cuerdas.Patadas de misil de Green a Lynch. DDT de Bliss a Green… Bliss y Green riñeron en las alturas. Morgan bajó a Green con rana con powerbomb. Lynch sacó del ring a Green y a Morgan. Bliss le aplicó rompecuellos a Lynch. Morgan intentó hacerle Oblivion a Morgan, pero Bliss logró el Abigail DDT. Manhandle Slam de Lynch a Bliss… Green aplicó Unprettier a Lynch, y cuando parecía que había ganado, Morgan saltó para cubrir a Green y ganar la lucha.. GANADORA: Liv Morgan con toque de espaldas a Chelsea Green. Calificación ★★½ Calidad 5.3 Narrativa 4.0 Intensidad 7.0 ✅ Lo mejor Chelsea Green lució mucho, pero no ganó otra vez. ❌ Lo peor Liv Morgan participando siendo campeona.

► En vestidores, Chad Gable fue a ofrecerle disculpas a Penta, recordando que su rivalidad con él comenzó toda la historia del Grande Americano. Penta aceptó que no es fácil decir que está equivocado. «Pero sí quieres hacer las cosas correctas para la lucha libre, tú sabes con quién necesitas hablar».

► The Bloodline llegaron para decirle a Seth Rollins que tenga cuidado con lo que anda diciendo.

2 – CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) vs. Lyra Valkyria Sol Ruca y Lyra Valkyria empezaron la lucha a ras de lona, intercambiando llaves, mientras los fans entonaban cánticos. Poco a poco, la acción fue subiendo de tono. Poco antes de un corte comercial, Valkyria pudo echar fuera del ring a Ruca. Al llevarla de regreso a la lona la siguió castigando. Valkyria amarró a Sol Ruca con una campana, llave clásica de la lucha mexicana. Ruca le aplicó rana que no prosperó. Patada al cráneo por parte de Ruca. Regresando del corte, ambas luchadoras se impactaron al unísono con lazos al cuello. Luego intercambiaron codazos y machetazos, además de uppercuts europeos. Súplex alemán de Ruca, quien luego subió a las cuerdas para lanzarse con patadas en cascada. Ruca intentó un toque de espaldas tras un rodillazo al rostro. Intentó resortear en las sogas, pero Valkyria la detuvo y le conectó guillotina. Después, una Spin Kick. Valkyria sobrevivió a un azotón de cara después de Ruca evitar un Tornado DDT. Valkyria puso espaldas planas a Ruca con Huracarrana, pero no pudo hacer mucho más, pues falló una patada en reversa y recibió de inmediato el remate de Ruca. GANADOR: Calificación ★★½ Calidad 5.5 Narrativa 5.0 Intensidad 6.0 ✅ Lo mejor El inicio, con muchas llaves.

Entre las llaves estuvo la campana. ❌ Lo peor La parte final fue poco emocionante y lenta.

► LA Knight llegó al encordado.

► LA Knight dijo que Roman Reigns tiene un imperio a punto de derrumbarse, y por ello sabe que alguien de The Bloodline interferirá en la lucha de viernes para hacer que gane Jey Uso.

► «Yo no sigo órdenes de Roman Reigns ni me formo para reconocer al Jefe Tribal».

► Acusó a Adam Pearce por dejar que The Bloodline haga lo que quiera. «Hay una diferencia en cómo Pearce me habla a mí y cómo le habla a Reigns. No soy el favorito ni el elegido, pero ustedes me eligieron a mí. Y lo más importante, yo me elegí a mí».

► En eso, llegó Jey Uso.

► Uso dijo que salió porque habló de la familia. Le advirtió que se anduviera con cuidado, yeeteó un buen rato y se fue.

► Ya que Jey Uso iba lejos, LA Knight le dijo que se fuera al demonio su familia. Jey ya iba de regreso, pero Jimmy fue por él y lo evitó.

► Chad Gable fue a hablar con Rey Mysterio, que estaba con Dragon Lee. Mysterio le dijo que su lucha de máscaras fue lucha mexicana verdadera, así que considerara sus disculpas aceptadas.

3 – CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) vs. Rey Mysterio A diferencia de Sol Ruca y Lyra Valkyria, Penta y Rey Mysterio no empezaron llaveando, lo cual se extrañó. De inmediato se fueron con evoluciones veloces, y para cuando vino el corte comercial, Mysterio ya se estaba arrojando con Asai Moonsault. Al regreso, Penta ya se había recuperado y se proyecto en tope suicida sobre Mysterio. De regreso al enlonado, Penta aplicó Backstabber. Mysterio logró un DDT tras un doble giro. Luego intentó una rana con powerbomb hacia fuera del ring. Aunque no la logró, luego pudo llevarse a Penta en la misma movida que había intentado, pero derivada de una salida de mantequilla. Afuera del ring, Penta levantó en press militar a Mysterio y lo lanzó hacia la ceja. Intercambio de golpes y patadas. Al regresar de un segundo corte comercial, Mysterio intentó una cazadora que no prosperó. Penta aplicó Penta Driver para dos segundos. Mysterio respondió con Poison Rana, mandó a Penta a las sogas y le impactó el 619, seguido de plancha con rebote en las cuerdas. Sólo dos segundos. Penta inentó otro Penta Driver. No lo logró… Mysterio pudo conectar otro 619. Se lanzó en plancha; Penta puso las rodillas, y de inmediato aplicó su remate para retener el título. GANADOR: Penta con Mexican Destroyer Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 6.0 Intensidad 7.1 ✅ Lo mejor La lucha tuvo un buen ritmo. ❌ Lo peor Nada en particular.

► Tras la lucha, Rusev y Ethan Page atacaron a Penta y Rey Mysterio. Al rescate llegó Dragon Lee.

► Dragon Lee fue superado. Eventualmente, los villanos le quitaron la máscara a Mysterio.

► Pero llegó Chad Gable para poner en su lugar a Rusev y a Page.