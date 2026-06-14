Kevin Knight retuvo el Campeonato TNT ante Myron Reed en AEW Collision

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AEW Collision 13 de junio 2026.

Kevin Knight llegó al ring bastante confiado para su quinta defensa del Campeonato TNT, tras vencer a Claudio Castagnoli el 15 de abril en Dynamite, a MJF el 29 de abril en Dynamite, a Hook el 2 de mayo en Collision y a su excompañero de equipo y examigo, ‘Speedball’ Mike Bailey, el pasado miércoles 3 de junio en Dynamite.

► Momentos clave

AEW Collision 13 de junio de 2026 Myron Reed vs. Kevin Knight
AEW Collision 13 de junio de 2026

Los primeros minutos fueron el clásico toma y daca, nada del otro mundo. Knight logró sobrevivir a una rodada a espaldas. Luego, Reed rebotó a su rival en las sogas y lo azotó de espaldas contra la lona, aunque ambos quedaron exhaustos tras una buena lucha aérea durante la pausa comercial.

Knight bajó del esquinero a Reed con un frankensteiner y atacó con media vuelta al mundo y una quebradora a su rival, quien sobrevivió a la cuenta de tres. Knight mandó a Reed contra la rampa de entrada, le dio un derechazo a la cara y luego, de la nada, Reed volteó en el aire cuando Knight lo levantó para un súplex y lo castigó con un stunner. Luego, Myron Reed corrió desde la rampa, aprovechando que estaba pegada a una de las cejas del ring, y le hizo un tremendo súper stunner. Después, Reed hizo otra locura: corrió y saltó por encima de la tercera cuerda para hacerle un súper stunner más a Knight, quien estaba en la ceja del ring y cayó en ringside.

Myron luego le cayó encima con una plancha con giro de 450 grados a Knight, pero este puso el pie sobre la soga en el último minuto. Myron cargó a Knight, este se bajó y le dio un fuerte golpe a la cintura con su codo. Myron le dio una superkick al campeón, quien luego reaccionó con patadas voladoras a la espalda de Myron, evitando un stunner. Finalmente, Kevin Knight castigó a Myron Reed con su súplex lateral, el Crash Landing, para ganar por cuenta de tres.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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