WWE SMACKDOWN 12 DE JUNIO 2026 .— Después de tres semanas de gira europea, SmackDown llega a Rhode Island con la última lucha de la primera fase del torneo King of the Ring. En ella, veremos a Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor. Obviamente los pronósticos apuntan a un triunfo de Uso, pues Roman Reigns le ordenó que ganara el King of the Ring para luego ir por el Campeonato Indisputable que posee Cody Rhodes, así que es de esperarse que haya ayuda externa para que la orden se cumpla. Eso mismo vaticinó LA Knight el lunes en Raw. Sin embargo, no hay que descartar a Bálor, que fue recientemente transferido a SmackDown, ni tampoco a Keys, que supera en fuerza a sus tres contrincantes. El ganador avanzará a la semifinal contra Je’Von Evans. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island.

Entre tanto, en el torneo Queen of the Ring, la lucha programada es la de Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill. Flair llega con deseos de vengarse de Cargill. Ellas dos son las favoritas, aunque no hay que descartar que Jacy Jayne pueda ganar gracias al apoyo del resto de Fatal Influence. Ni tampoco a Ruca, que está en buena racha de triunfos, entre ellos su coronación como Campeona Intercontinental.

La semana pasada, Gunther atacó a Cody Rhodes. Sami Zayn intentó ayudar al campeón, pero Gunther arrojó a Sami delante de Rhodes en el momento exacto en que el campeón se lanzaba desde las cuerdas, provocando que Cody golpeara accidentalmente a su amigo. Esta noche, Gunther revelará su condición para la revancha por el Campeonato Indisputable ante Cody Rhodes… Así es, aunque perdió con Cody, el Ring General será el que ponga las condiciones.

WWE SmackDown 12 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

The Usos confrontaron a Cody Rhodes y Jey le dijo que se convertirá en King of the Ring y lo retará por el Campeonato WWE. Cody le dijo que merecía una oportunidad como pocos, pero esperaba que esa determinación sea por él y no por Roman.

Se anunció que Rhea Ripley sufrió una lesión en Clash in Italy y será baja por el futuro previsible.

WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight 1. Charlotte Flair vs. Jade Cargill vs. Sol Ruca vs. Lyra Valkrya La acción inició con todas mostrando su repertorio, aunque el poderío de Charlotte y Jade terminaron imponiéndose sobre la agilidad de Lyra y Sol, y empezaron a ntercambiar golpes, hasta que B-Fab y Michin interfirieron para sacar a Charlotte y atacarla. Alexa Bliss volvería para intentar neutralizar a las secuaces de Jade, pero fue la llegada de Tiffany Stratton la que permitió emparejar un poco las cosas y las impostoras salieron de la escena. Jade se distrajo por la situación y casi terminaba derrotada, de no ser por la intervención de Sol. Tras el comercial, el caos seguía en el ring con las cuatro buscando imperiosamente la victoria, e incluso un Bow to the Queen de Charlotte sobre Lyra no fue suficiente debido a la presencia de las otras luchadoras. Sol aprovecharía la situación y descargó una ofensiva sobre Charlotte, pero estando en la tercera cuerda no pudo hacer nada y fue sacada de circulación por Lyra, quien a su vez fue madrugada por Jade cuando buscaba un Superplex y la maniobra terminó siendo un doble bombazo. Lyra y Sol intentaron pescar a río revuelto aquí al ver a sus rivales tendidas, con esta última lanzándose en Moonsault sobre el resto antes de intentar la victoria sobre Lyra, sin éxito. Charlotte y Sol volvieron a tener un intercambio, y la llegada de Jade terminó en un Frankesteiner doble y Lyra intentó el toque de espaldas sobre sus rivales, sin éxito. Sol se recuperaría y con un doble lazo derribó a Charlotte y Lyra, solo para ser atacada por Jade, quien luego intentó el Jaded sobre Charlotte, pero Lyra la interrumpió. Sol aprovechó que Lyra estaba fuera y le aplicó el Sol Snatcher sobre Jade, pero Lyra impidió su victoria. Charlotte volvería para intentar derrotar a Lyra con el Bow to the Queen, pero Sol interfirió y le dio una patada a Lyra. Charlotte encontró una oportunidad, y tras sacar a Sol, le aplicó su Figura ocho a la ex Campeona Intercontinental. El Final Figura 8 de Charlotte sobre Lyra Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Muy buen combate. Todas se lucieron.

Contras



Damian Priest se reencontró con Finn Balor tras bastidores y se sentía la tensión tras lo sucedido en su época en The Judgment Day. R-Truth quiso calmar un poco los ánimos y ve a ambos como una familia.

WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight 2. Campeonato Femenil de Parejas: Brie Bella y Paige vs. Fatal Influence Brie inició bastante bien dominando a Fallon y luego contó con la ayuda de Paige, quien poco a poco seguía sacándose el óxido. Lainey ingresó pero su suerte no fue mejor que la de su compañera, quien terminó siendo golpeada por Paige afuera. Eventualmente, las miembros de Fatal Influence retomaron el control con un poco de artimañas y no le permitieron a Brie a tomar su relevo. Tras el comercial, Paige finalmente ingresó y se lanzó sobre sus dos rivales, pero no pasó de la cuenta de dos. Eventualmente, Paige le aplicó el Ram Paige a Lainey, pero Fallon salvó a su compañera. Brie logró neutralizar a esta última, pero el réferi se distrajo y Paige no pudo lograr la victori. Brie volvió a intervenir, pero el réferi se distrajo y eso permitió a Jacy evitar una derrota de su compañera, aunque le costó la expulsión. Brie aprovecharía otra distracción del réferi para provocar el toque de espaldas de Paige sobre Fallon y la consecuente cuenta de tres. El Final Enredadera de Paige sobre Fallon Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fatal Influence siguen ganando relevancia en la marca azul.

Contras Paige aún luce un poco errática.



Sami Zayn llegó al ring para comparar que los fanáticos en Europa lo apoyaban más que en los EUA, pero les dio una última oportunidad para que lo apoyen. Sin mayor demora, llamó a Cody Rhodes.

Sami le pidió a Cody que se comporte como su amigo por esta vez, recordándole que últimamente lo ha estado ayudando.

Sami le dijo a Cody que hace un par de semanas no lo ayudó y admitió que estaba mal, pero la semana pasada sí pagó el precio por darle una mano, y luego de ser sincero, le preguntó a Cody qué era lo que sentía.

Cody le dijo que todo era parte de la lucha libre, pero hizo una retrospectiva de lo sucedido hace un par de años cuando culminó su historia, en WrestleMania 40. Sami reconoció que él también se mostró feliz de que consiguiera el título y lo apoyó, pero le cuestionó respecto a quiénes de aquellas personas sigue siendo su amigo ahora.

Sami le pidió a Cody que se sincera y este le dijo, en tono airado, que apestaba y que se había vuelto un llorón y que ha cambiado respecto a como era antes, que era abucheado por el público y que estaba desesperado porque no ha podido convertirse en campeón, y que él nunca lo será.

Sami lo abofeteó, pero se disculpó enseguida, pero Cody le devolvió la bofetada y le preguntó si estaban a mano. Sami se salió del ring para tomar una silla, solo para volverla a dejar y huir.

Jacob le dijo a Solo que Roman le pidió que regrese a casa y este le dijo que se ha convertido en un perro faldero y que ya no tiene el instinto asesino que solía tener, mientras le dijo que no iba a regresar a su lado.

Jacob le dijo que él ya tomó su decisión y que él va a cumplir con darle el mensaje del OTC. Solo le dijo que si quería su regreso, que vaya por él.

WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight 3. Campeonato de Peso Crucero AAA: Rey Fenix vs. Axiom Un duelo de mucha agilidad entre estos dos enmascarados, con Axiom mostrando estar a la altura en esta primera defensa de Fenix tras ganar el título en Noche de los Grandes. La lucha pasó a una etapa de forcejeo y llaveo, y luego aumentaron la intensidad, con Axiom aprovechando para conectar un Moonsault sobre Fenix, cuando este se encontraba fuera del ring. Tras el comercial, vimos cómo Fénix retomaba el control con su ofensiva aérea, y con un Michinoku Driver lograría otra cuenta de dos. Luego, Fenix intentó liquidar las cosas con otro ataque desde la cuerda superior, pero fue sorprendido por un Spanish Fly de Axiom. En la réplica, el campeón remataría a Axiom con el Fenix Driver tras otro intercambio en la esquina. El Final Fenix Driver sobre Axiom Valoración 6.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Sin ser espectacular, pero el combate fue muy bueno.

Contras



Tras bastidores, Gunther le pidió a Nick Aldis que quiere a Sami Zayn com réferi especial en su combate contra Cody.

Trick Williams llegó con Lil Yachty y dijo que quería hablar sobre su derrota de la semana pasada en la clasificatoria para King of the Ring, pero dijo que eso había derrotado algo nuevo en él, y recordó que era el líder de la nueva era, y que seguía siendo el Campeón de los Estados Unidos.

Ricky Saints interrumpió a Trick, y también Carmelo Hayes hizo lo propio y, mientras ambos discutían, Melo le pidió a Trick que decida a su siguiente retador, mientras que Ricky le recordó que ya lo derrotó.

Trick le dijo que ambos luchen y definan quién será su siguiente retador, que a él le daba igual porque derrotaría a cualquiera.

Ricky atacó a Carmelo y provocó el choque con Trick, quien regresó y sacó a ambos fuera del ring.

WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight 4. Chelsea Green y Tiffany Stratton vs. Michin y B-Fab Aunque las rudas intentaron imponer sus condiciones, el dúo de Chelsea y Tiffany estaba controlando la situación, hasta que B-Fab y Michin lograron combinarse e impedir que Chelsea logre llegar a su esquina. Tras el comercial, el asedio contra Chelsea continuaba, pero esta logró derribar a Michin y B-Fab con sendas patadas, aunque encontró la esquina equivocada. Sin embargo, cuando parecía encontrar el rumbo, Jade Cargill apareció y aprovechó la distracción del réferi para evitar el relevo, que eventualmente conseguiría. Chelsea aplicaría el Unprettier pero no tuvo éxito, y no vio el relevo de Michin, quien la sorprendió con un Clash para llevarse la derrota. El Final Clash de Michin sobre Chelsea Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Homenaje de Michin a AJ Styles

Contras Flojo combate.



Tras el combate, Jade y su pandilla castigaron a Chelsea y Tiffany, quien había regresado para auxiliar a su compañera.

Tras bastidores, Kiana James fue encarada y abofeteada por Giulia.