WWE SMACKDOWN 12 DE JUNIO 2026 .— Después de tres semanas de gira europea, SmackDown llega a Rhode Island con la última lucha de la primera fase del torneo King of the Ring. En ella, veremos a Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor. Obviamente los pronósticos apuntan a un triunfo de Uso, pues Roman Reigns le ordenó que ganara el King of the Ring para luego ir por el Campeonato Indisputable que posee Cody Rhodes, así que es de esperarse que haya ayuda externa para que la orden se cumpla. Eso mismo vaticinó LA Knight el lunes en Raw. Sin embargo, no hay que descartar a Bálor, que fue recientemente transferido a SmackDown, ni tampoco a Keys, que supera en fuerza a sus tres contrincantes. El ganador avanzará a la semifinal contra Je’Von Evans. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island.
- WWE SMACKDOWN 5 de junio 2026 | King and Queen of the Ring.
- LUCHA LIBRE AAA 6 de junio 2026 | La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Las Tóxicas.
- WWE RAW 8 de junio 2026 | Penta vs. Rey Mysterio.
- WWE NXT 9 de junio 2026 | Mason Rook vs. Naraku.
Entre tanto, en el torneo Queen of the Ring, la lucha programada es la de Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill. Flair llega con deseos de vengarse de Cargill. Ellas dos son las favoritas, aunque no hay que descartar que Jacy Jayne pueda ganar gracias al apoyo del resto de Fatal Influence. Ni tampoco a Ruca, que está en buena racha de triunfos, entre ellos su coronación como Campeona Intercontinental.
La semana pasada, Gunther atacó a Cody Rhodes. Sami Zayn intentó ayudar al campeón, pero Gunther arrojó a Sami delante de Rhodes en el momento exacto en que el campeón se lanzaba desde las cuerdas, provocando que Cody golpeara accidentalmente a su amigo. Esta noche, Gunther revelará su condición para la revancha por el Campeonato Indisputable ante Cody Rhodes… Así es, aunque perdió con Cody, el Ring General será el que ponga las condiciones.
WWE SmackDown 12 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
The Usos confrontaron a Cody Rhodes y Jey le dijo que se convertirá en King of the Ring y lo retará por el Campeonato WWE. Cody le dijo que merecía una oportunidad como pocos, pero esperaba que esa determinación sea por él y no por Roman.
Se anunció que Rhea Ripley sufrió una lesión en Clash in Italy y será baja por el futuro previsible.
WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight
1. Charlotte Flair vs. Jade Cargill vs. Sol Ruca vs. Lyra Valkrya
El Final
Valoración
7.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Muy buen combate. Todas se lucieron.
-
Contras
Damian Priest se reencontró con Finn Balor tras bastidores y se sentía la tensión tras lo sucedido en su época en The Judgment Day. R-Truth quiso calmar un poco los ánimos y ve a ambos como una familia.
WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight
2. Campeonato Femenil de Parejas: Brie Bella y Paige vs. Fatal Influence
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Fatal Influence siguen ganando relevancia en la marca azul.
-
Contras
- Paige aún luce un poco errática.
-
Sami Zayn llegó al ring para comparar que los fanáticos en Europa lo apoyaban más que en los EUA, pero les dio una última oportunidad para que lo apoyen. Sin mayor demora, llamó a Cody Rhodes.
Sami le pidió a Cody que se comporte como su amigo por esta vez, recordándole que últimamente lo ha estado ayudando.
Sami le dijo a Cody que hace un par de semanas no lo ayudó y admitió que estaba mal, pero la semana pasada sí pagó el precio por darle una mano, y luego de ser sincero, le preguntó a Cody qué era lo que sentía.
Cody le dijo que todo era parte de la lucha libre, pero hizo una retrospectiva de lo sucedido hace un par de años cuando culminó su historia, en WrestleMania 40. Sami reconoció que él también se mostró feliz de que consiguiera el título y lo apoyó, pero le cuestionó respecto a quiénes de aquellas personas sigue siendo su amigo ahora.
Sami le pidió a Cody que se sincera y este le dijo, en tono airado, que apestaba y que se había vuelto un llorón y que ha cambiado respecto a como era antes, que era abucheado por el público y que estaba desesperado porque no ha podido convertirse en campeón, y que él nunca lo será.
Sami lo abofeteó, pero se disculpó enseguida, pero Cody le devolvió la bofetada y le preguntó si estaban a mano. Sami se salió del ring para tomar una silla, solo para volverla a dejar y huir.
Jacob le dijo a Solo que Roman le pidió que regrese a casa y este le dijo que se ha convertido en un perro faldero y que ya no tiene el instinto asesino que solía tener, mientras le dijo que no iba a regresar a su lado.
Jacob le dijo que él ya tomó su decisión y que él va a cumplir con darle el mensaje del OTC. Solo le dijo que si quería su regreso, que vaya por él.
WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight
3. Campeonato de Peso Crucero AAA: Rey Fenix vs. Axiom
El Final
Valoración
6.1
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Sin ser espectacular, pero el combate fue muy bueno.
-
Contras
Tras bastidores, Gunther le pidió a Nick Aldis que quiere a Sami Zayn com réferi especial en su combate contra Cody.
Trick Williams llegó con Lil Yachty y dijo que quería hablar sobre su derrota de la semana pasada en la clasificatoria para King of the Ring, pero dijo que eso había derrotado algo nuevo en él, y recordó que era el líder de la nueva era, y que seguía siendo el Campeón de los Estados Unidos.
Ricky Saints interrumpió a Trick, y también Carmelo Hayes hizo lo propio y, mientras ambos discutían, Melo le pidió a Trick que decida a su siguiente retador, mientras que Ricky le recordó que ya lo derrotó.
Trick le dijo que ambos luchen y definan quién será su siguiente retador, que a él le daba igual porque derrotaría a cualquiera.
Ricky atacó a Carmelo y provocó el choque con Trick, quien regresó y sacó a ambos fuera del ring.
WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight
4. Chelsea Green y Tiffany Stratton vs. Michin y B-Fab
El Final
Valoración
4.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Homenaje de Michin a AJ Styles
-
Contras
- Flojo combate.
-
Tras el combate, Jade y su pandilla castigaron a Chelsea y Tiffany, quien había regresado para auxiliar a su compañera.
Tras bastidores, Kiana James fue encarada y abofeteada por Giulia.
WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight
5. Finn Balor vs. LA Knight vs. Jey Uso vs. Royce Keys
El Final
Valoración
5.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Combate decente con algo de caos.
-
Contras
- Algunos podrían cuestionar el resultado.
-