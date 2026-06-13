La Faccion Ingobernable recibe reto de Los Villanos; Lady Frost y su racha ganadora; llegan nuevos invitados y más.

Es viernes y nos reencontramos en «Mirada Semanal CMLL«, con la información más relevante del Consejo Mundial del Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Noe encontramos en plena temporada mundialista, por lo que el CMLL abrió espacio para las funciones de miércoles de Arena México, para ofrecer una opción de entretenimiento a los visitantes foráneos que llegan a la CDMX.

La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) tuvieron presencia en el CMLL, aunque sufrieron un serio revés de parte de los Villanos, quienes lanzaron su desafío por el Campeonato de Parejas ROH.

Komander fue otro de los luchadores de AEW que engalanó las funciones en las que se presentó, visitando todas las sedes del CMLL.

Lady Frost concluyó su estancia en México con una impresionante racha ya que ganó sus últimos tres encuentros, dejando constancia de su gran calidad.

No nos dilatemos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 05/junio/2026

Lady Frost regresó a la Arena México llevándose la victoria junto a Dark Silueta y Keyra en un enfrentamiento de Amazonas ante Lluvia, Garra Negra y Kira.

Los Villanos sorprendieron a The Beast Mortos y Sammy Guevara, los derrotaron y no dudaron en desafiarlos por el Campeonato Mundial de Parejas de ROH. Black Tiger, por su parte, fue mantenido lejos del encordado por Bárbaro Cavernario.

Soberano Jr. se sobrepuso ante el ataque aéreo de Komander en un mano a mano donde El Lujo de la Lucha Libre le dio la victoria al CMLL ante AEW.

Victoria de Místico en su reaparición a la Arena México. El Rey de Plata y Oro “hundió” las aspiraciones de El Galeón Fantasma y junto a Máscara Dorada y Neón construyeron el triunfo del Sky Team ante la tercia conformada por Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Negro y Rey Cometa vencieron a Cerebro Negro Jr. y Infarto (8:57)

2) Brillante Jr., Diamond, Oro Jr. vencieron a El Coyote, Pólvora, Vaquero Jr. (12:15)

3) Dark Silueta, Keyra, Lady Frost vencieron a Garra Negra, Kira, Lluvia (13:23)

4) Bárbaro Cavernario, El Hijo del Villano III, Villano III Jr. vencieron a Black Tiger, Sammy Guevara, The Beast Mortos (11:55).

5) Soberano Jr. venció a Komander (17:41)

6) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Difunto, Furia Roja, Zandokan Jr. (13:23)

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Sábado de Arena Coliseo – 06/junio/2026

Lady Frost, Reyna Isis y Princesa Sugehit se convirtieron en las vencedoras del evento especial luego de dominar durante gran parte de la batalla y superar a Marcela, Skadi y La Jarochita.

Último Guerrero defendió el orgullo del CMLL en un mano a mano donde sufrió ante los poderosos embates de The Beast Mortos, pero al final su Guerrero Special sobre el gladiador de AEW le dio la victoria al Luchador de Otro Nivel.

Esta noche encabeza el encuentro estelar en el Sábado de Coliseo un representante de AEW, Komander, quien forma sociedad junto a Templario haciendo frente a Ángel de Oro y el ganador de la Copa Jr. 2026, Villano III Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Kamelot y Rey Espartano vencieron a Blue Shark y Vigia (12:36).

2) Hijo del Pantera y Pantera Jr. vencieron a Disturbio y Robin (14:55).

3) Blue Panther Jr. y Dark Panther vencieron a Crixus y Guerrero Maya Jr. (17:30).

4) La Jarochita, Marcela, Skadi vencieron a Lady Frost, Princesa Sugehit, Reyna Isis (17:58).

5) Último Guerrero venció a The Beast Mortos (12:58)

6) Komander y Templario vencieron a Ángel de Oro y Villano III Jr. (17:26)

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• Domingo Familiar de Arena México – 07/junio/2026

Lady Frost y Keyra sufrieron en el arranque, pero encontraron la forma de reaccionar en el momento decisivo para propinarle el resultado adverso Las Infernales, Dark Silueta y Valkyria.

La Máquina de la Destrucción no tuvo piedad ni con el regreso de Volcano. El gladiador reapareció tras más de medio año fuera de las acciones por lesión, pero Terrible, El Elemental, Explosivo y Máquina Letal no hicieron concesiones y arrasaron con Max Star, Futuro, Fuego y el propio Volcano.

Sammy Guevara y The Beast Mortos se apoderaron de la victoria en el turno semifinal derrotando a Los Guerreros Laguneros cuando Guevara ‘mandó a dormir’ al Bombardero Lagunero.

Los Depredadores han sido cazados en la Arena México! Volador Jr. y Black Tiger parecían tener el control de la batalla, pero el espectacular lance de Komander y La Mística del Rey de Plata y Oro, Místico, marcaron el resultado definitivo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Karma I venció a Troglodita (6:28)

2) Magia Blanca, Rey Pegasus, Tornado vencieron a Dark Magic, Okumura, Shoma Kato (12:36)

3) Keyra y Lady Frost vencieron a Dark Silueta y Valkiria (10:51)

4) Fuego, Futuro, Max Star, Volcano vencieron a El Elemental, Explosivo, Máquina Letal, Terrible (15:35)

5) Sammy Guevara y The Beast Mortos vencieron a Gran Guerrero y Stuka Jr. (15:58)

6) Komander y Místico vencieron a Black Tiger y Volador Jr. (16:50)

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 08/junio/2026

Calavera Jr. I y Calavera Jr. II se sobrepusieron a los poderosos embates de Los Villanos para dar cuenta de Hijo del Villano III y Villano III Jr. en el evento especial de la noche.

The Beast Mortos aprovechó su imponente superioridad física para desgastar poco a poco a Difunto y terminar dando cuenta de él en este intenso choque de AEW vs. CMLL.

Después de unos poderosos impactos de tope suicida de Neón y Xelhua sobre Bárbaro Cavernario y Zandokan Jr., Komander selló la victoria técnica al derrotar a Yutani en el momento decisivo de la contienda.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Ónix venció a El Perverso (8:00).

2) Shockercito y Último Dragóncito vencieron a Mercurio y Minos (12:33)

3) Astro y Meyer vencieron a Konjuro y Prayer (12:02)

4) Hijo del Pantera y Star Black vencieron a Crixus y Vegas Depredador (12:26)

5) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. (16:15).

6) Match Relámpago: The Beast Mortos venció a Difunto (9:16).

7) Komander, Neón, Xelhua vencieron a Bárbaro Cavernario, Yutani, Zandokan Jr. (17:24).

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• Martes de Arena México – 09/junio/2026

La tercera contienda de la noche tuvo dueñas claras. Tessa Blanchard, Garra Negra y Skadi impusieron su ley ante Reyna Isis, Keyra y Candela en el choque de Amazonas.

El Terrible, El Elemental y Explosivo salieron a destruir y cumplieron su cometido. La Máquina de la Destrucción tomó el control desde el primer instante y le infligió una derrota dolorosa y contundente a Valiente Jr., Capitán Suicida y Fugaz

Yutani lo intentó todo, pero Máscara Dorada tiene demasiada clase. El Joven Maravilla absorbió el incesante ataque del japonés, esperó su momento y respondió con la espectacularidad que lo distingue para imponerse.

Místico y Titán dieron la campanada en el encuentro súper estelar. La dupla funcionó a la perfección y se apoderó del resultado favorable ante Volador Jr. y Soberano Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Angelito, Kaligua, Pequeño Magia (9:14)

2) Okumura y Shoma Kato vencieron a Dulce Gardenia y El Audaz (7:27)

3) Garra Negra, Skadi, Tessa Blanchard vencieron a Candela, Keyra, Reyna Isis (15:01)

4) Elemental, Explosivo, Terrible vencieron a Capitán Suicida, Fugaz, Valiente Jr. (13:10)

5) Match Relámpago: Máscara Dorada venció a Yutani (8:42).

6) Místico y Titán vencieron a Soberano Jr. y Volador Jr. (14:20)

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 09/junio/2026

El Galeón Fantasma —Zandokan Jr., Furia Roja y Difunto— regresó con autoridad a Guadalajara y derrotó a Villano III Jr., Hijo del Villano III y Black Tiger en un combate de alto impacto.

Komander se llevó el Match Relámpago tras derrotar a Neón en un espectacular mano a mano donde ambos gladiadores desafiaron la gravedad. El representante de AEW sorprendió con un ataque aéreo definitivo para quedarse con el triunfo.

Lluvia, Dark Silueta y Zeuxis demostraron por qué son Las Infernales y derrotaron a Jarochita, Kira y Sanely en una lucha estelar llena de rudeza y castigos contundentes. La esquina ruda impuso condiciones hasta sellar el triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dulce Kitty, Hecate, Náutica vencieron a Astoreth, Diablita Roja, Lady Metal

2) Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel vencieron a Konjuro, Perverso, Sombra Diabolika Jr.

3) Arkalis, Blue Shark, Meyer vencieron a El Malayo, Guerrero de la Muerte, Ráfaga

4) Adrenalina, Draego, Fantástico vencieron a Black Warrior Jr., Persa, Prince Drago por DQ

5) Difunto, Furia Roja, Zandokan Jr. vencieron a Black Tiger, Hijo del Villano III, Villano III Jr.

6) Match Relámpago: Komander venció a Neón

7) Dark Silueta, Lluvia, Zeuxis vencieron a Kira, La Jarochita, Sanely

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• Miercoles de Arena México – 10/junio/2026

India Sioux encontró el movimiento exacto en el instante preciso. Su Rosa Driver cayó sobre Reyna Isis como una sentencia inapelable y le dio a la triple Campeona el triunfo en el Match Relámpago.

Los Calavera Jr. I y II no escatimaron en recursos y superaron sin contemplaciones a Star Black y Fugaz en el encuentro semifinal de esta noche.

La función llega a su fin con victoria para el bando técnico! Valiente Jr. aprovechó un tope suicida de Templario sobre Ángel de Oro para superar a Vegas Depredador con este espectacular toque de espaldas.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Makará y Poseidón vencieron a Blue Shark y Péndulo

2) Brillante Jr. y Diamond vencieron a Dark Magic y Robin

3) Match Relámpago: India Sioux venció a Reyna Isis

4) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Fugaz y Star Black

5) Templario y Valiente Jr. vencieron a Ángel de Oro y Vegas Depredador

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 12/junio/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 13/junio/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 14/junio/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 15/junio/2026

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– Martes de Arena México – 16/junio/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 16/junio/2026