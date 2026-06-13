Mundial 2026: Canadá logra sufrido empate ante Bosnia y Herzegovina

Esta tarde, se llevó a cabo el primer partido del Grupo B del Mundial 2026, la Copa Mundial de la FIFA 2026.

► Así fue el duro empate de Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

El partido se jugó en el Toronto Stadium, desde Toronto, Ontario, Canadá, y hubo 43 mil 2 personas, por lo que fue un casi lleno total, dado que faltaron por vencerse tan solo 34 asientos.

Este fue un partido realmente emocionante, con interesantes momentos de toma y dame por parte de cada equipo. Y, por cierto, tuvo lugar el primer empate del Mundial 2026.

Sorpresivamente, al minuto 21, tras una gran jugada táctica desde un tiro de esquina, en donde dos jugadores cabecearon en el área chica, Jovo Lukić logró anotar el primer gol para Bosnia.

Desde allí, Canadá empezó a remar y aunque le fue bastante difícil, gracias a los cambios, pudo empatar el partido al minuto 78, gracias a un potente derechazo del canadiense Cyle Larin.

Este empate de Canadá no solo fue sufrido, sino histórico, pues significó el primer punto de Canadá en toda la historia de los Mundiales masculinos de fútbol.

Antes del pitido inicial, se realizó la inauguración en territorio canadiense, con la presentación de artistas canadienses como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

El jugador de Bosnia, Nikola Katíc, fue el mejor del partido con una calificación de 8.1 en Sofascore, mientras que en segundo y tercer lugar quedaron los canadienses Richie Laryea con 7.9 de calificación e Ismaël Koné con 7.5 de puntuación.

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