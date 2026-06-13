SmackDown: Charlotte Flair, a las semifinales del Queen of the Ring

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WWE SmackDown 12 de junio de 2026 Charlotte Flair, ganadora

Esta noche, en la primera lucha del SmackDown más reciente presentado por WWE, vimos una buena lucha Fatal 4-Way en donde estuvo en juego el pase a la semifinal del Torneo WWE Queen of the Ring 2026.

► Momentos clave

Las luchadoras en mención fueron la Campeona intercontinental WWE, Sol Ruca, Charlotte Flair, Jade Cargill y Lyra Valkyria.

Charlotte Flair sufrió La Tarántula a manos de Sol Ruca, pero Lyra Valkyria le cayó a Ruca con patadas voladoras encima y luego, atacó con La Campana a Valkyria.

WWE SmackDown 12 de junio de 2026 Sol Ruca y Lyra Valkyria
WWE SmackDown 12 de junio de 2026

La poderosa Cargill retornó al ring y atacó a todas, logrando un interesante dominio. Le pisó la cara a Lyra y luego, le dio una patada en la espalda.

Cargill siguió su poderío sobre Ruca, buscó volar desde el esquinero, pero Flair le dio un derechazo.

Al final, Ruca y Flair le dieron tremendo súperplex desde el esquinero a Jade Cargill, y fue tan fuerte el impacto que hasta le quitaron su peluca.

Jade luego logró revertir la situación, aunque le tocó estarse tomando la cabeza todo el tiempo. Atacó con Jaded a Flair, pero no pudo ganar porque Valkyria llegó volando con patadas voladoras.

WWE SmackDown 12 de junio de 2026 Sol Ruca Campeona Intercontinental WWE
WWE SmackDown 12 de junio de 2026

Jade sacó del ring a Lyra; Sol Ruca la atacó con un Sol Snatcher, pero no pudo ganar porque la irlandesa la sacó del encordado.

Lyra atacó con tremenda guillotina a Jade; Flair atacó a Lyra con una destrozacaras, pero esta reaccionó y casi gana con una rodada a espaldas.

Sol Ruca dio superkick a Lyra, pero Flair le dio también una superkick a Ruca y luego, hizo rendir con su cruceta, la llamada Figura Ocho, a Lyra Valkyria.

Charlotte le dio la mano a Sol Ruca y la reconoció por su gran desempeño en la lucha. Sin duda, fue una buena Fatal 4-Way femenil. Los fans, especialmente en ringside, disfrutaron la batalla.

WWE SmackDown 12 de junio de 2026 Lyra Valkyria y Charlotte Flair
WWE SmackDown 12 de junio de 2026

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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