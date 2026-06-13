SmackDown: Charlotte Flair, a las semifinales del Queen of the Ring

Esta noche, en la primera lucha del SmackDown más reciente presentado por WWE, vimos una buena lucha Fatal 4-Way en donde estuvo en juego el pase a la semifinal del Torneo WWE Queen of the Ring 2026.

► Momentos clave

Las luchadoras en mención fueron la Campeona intercontinental WWE, Sol Ruca, Charlotte Flair, Jade Cargill y Lyra Valkyria.

Charlotte Flair sufrió La Tarántula a manos de Sol Ruca, pero Lyra Valkyria le cayó a Ruca con patadas voladoras encima y luego, atacó con La Campana a Valkyria.

La poderosa Cargill retornó al ring y atacó a todas, logrando un interesante dominio. Le pisó la cara a Lyra y luego, le dio una patada en la espalda.

Cargill siguió su poderío sobre Ruca, buscó volar desde el esquinero, pero Flair le dio un derechazo.

Al final, Ruca y Flair le dieron tremendo súperplex desde el esquinero a Jade Cargill, y fue tan fuerte el impacto que hasta le quitaron su peluca.

Damn… Jade Cargill got Suplexed out of her wig. 😳😳#SmackDown pic.twitter.com/Ix2AUmzbTu — Tito SanTanaChez (@TitoSanTanaChez) June 13, 2026

Jade luego logró revertir la situación, aunque le tocó estarse tomando la cabeza todo el tiempo. Atacó con Jaded a Flair, pero no pudo ganar porque Valkyria llegó volando con patadas voladoras.

Jade sacó del ring a Lyra; Sol Ruca la atacó con un Sol Snatcher, pero no pudo ganar porque la irlandesa la sacó del encordado.

Lyra atacó con tremenda guillotina a Jade; Flair atacó a Lyra con una destrozacaras, pero esta reaccionó y casi gana con una rodada a espaldas.

Sol Ruca dio superkick a Lyra, pero Flair le dio también una superkick a Ruca y luego, hizo rendir con su cruceta, la llamada Figura Ocho, a Lyra Valkyria.

Charlotte le dio la mano a Sol Ruca y la reconoció por su gran desempeño en la lucha. Sin duda, fue una buena Fatal 4-Way femenil. Los fans, especialmente en ringside, disfrutaron la batalla.