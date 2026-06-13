SmackDown: Paige y Brie Bella vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid

Esta noche, en la segunda lucha del SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Paige y Brie Bella, las actuales portadoras del Campeonato Mundial Femenil de Parejas WWE, loograron vencer a Fallon Henley y Lainey Reid de Fatal Influence en una lucha no titular.

► Momentos clave

Brie Bella y Fallon Henley iniciaron las acciones, con Bella tomando ventaja gracias a un lazo al cuello. Paige ingresó poco después y, junto a Brie, castigó a Henley con un bulldog al unísono.

Lainey Reid recibió el relevo, pero también fue víctima del dominio inicial de las veteranas. Brie incluso conectó sus clásicas patadas YES! Kicks, mientras Paige castigaba a Henley con una serie de rodillazos al cuerpo.

La situación cambió cuando Jacy Jayne intervino desde afuera e hizo tropezar a Brie sin que el réferi lo notara. Fatal Influence aprovechó para aislarla y castigarla durante varios minutos con relevos rápidos y ataques en el esquinero.

Paige intentó entrar para ayudar, pero el réferi no vio el relevo y obligó a que Brie continuara como la participante legal en el encordado. Mientras tanto, Henley y Reid siguieron desgastándola con castigos constantes y algunas trampas desde ringside.

Finalmente, Brie logró escapar y darle el relevo a Paige, quien ingresó encendida. Paige limpió la casa con un súplex alemán a Henley y un Fisherman’s Súplex a Reid.

Más adelante, intentó aplicar el PTO, pero Henley logró escapar gracias a la intervención de su compañera. Paige respondió expulsando a Henley del ring y conectando un Rampage a Reid para una cuenta de dos.

Brie regresó al ataque con patadas voladoras a Henley. Cuando Paige volvió a atrapar a Fallon con el PTO, Jacy Jayne trató de intervenir una vez más, pero esta vez fue descubierta por el réferi y enviada al vestidor.

El final de la lucha llegó cuando Paige sorprendió a Henley con un toque de espaldas asistido por Brie Bella para conseguir la victoria.