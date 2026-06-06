Villano III Jr se lleva la Copa Jr 2026; Lady Frost vuelve a México; peligroso Galeón Fantasma y más

Con gran dinamismo, el Consejo Mundial de Lucha Libre arrancó las actividades correspondientes al mes de junio, de las que hacemos una revisión en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Llegó a fin el torneo Copa Junior 2026 con la victoria de Villano III Jr. quien logró imponerse a Zandokan Jr. La celebración del triunfador fue en grande, ya que estuvo acompañado por su hermano Hijo del Villano III y su tío Villano IV.

Lady Frost estuvo de nueva cuenta en nuestro país, presentándose en las funciones del CMLL, esta vez en representación de MLW.

Con el regreso de Zandokan Jr., el Galeón Fantasma está cobrando nueva fuerza, a pesar de la baja de Barbosa.

No nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 29/mayo/2026

Skadi y Tessa Blanchard se llevaron el triunfo ante la dupla ruda conformada por Sanely y Olympia en una noche donde la combinación entre ambas técnicas funcionó a la perfección.

El Hijo del Villano III guardó su mejor versión para el tramo final. El gladiador de La Dinastía Imperial creció en el momento justo, se impuso con claridad ante el Hijo de Blue Panther.

El evento especial de la noche exigió lo mejor de cada protagonista. Ángel de Oro, Niebla Roja y El Cobarde tuvieron que emplearse a fondo para doblegar la sensacional combinación de Soberano Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. I

Máscara Dorada rozó el límite de sus fuerzas, pero encontró la manera de cerrar el asunto de forma casi heroica y junto a Volador Jr. se llevó unos relevos increíbles ante Averno y Esfinge.

Villano III Jr. levantó la Copa Jr. 2026 y la dedicó al cielo. El gladiador resistió el embate de Zandokan Jr. con temple y corazón, para convertirse en el ganador de este Torneo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Oro Jr., Pantera Jr., Péndulo vencieron a Estudiante Jr., Robin, Sangre Imperial (12:32)

2) Skadi y Tessa Blanchard vencieron a Olympia y Sanely (11:42)

3) Match Relámpago: Hijo del Villano III venció a Hijo de Blue Panther (9:11)

4) Ángel de Oro, Cobarde, Niebla Roja vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Soberano Jr. (15:47).

5) Relevos Increíbles: Máscara Dorada y Volador Jr. vencieron a Averno y Esfinge (16:35)

6) Copa Junior 2026: Villano III Jr. venció a Zandokan Jr. (16:56).

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Sábado de Arena Coliseo – 30/mayo/2026

Tabata y Kira encontraron una combinación difícil de descifrar esta noche. La experiencia de Dark Silueta y la vehemencia de Candela fueron decisivas en la victoria de las rudas.

Las Reinas del Strong Style no pudieron con Las Chicas Indomables esta noche. Lluvia y La Jarochita superaron en el evento especial a Zeuxis y Keyra.

Los Villanos lo dieron todo, pero El Galeón Fantasma tuvo más esta noche. Villano III Jr. y el Hijo del Villano III cayeron ante Furia Roja y Zandokan Jr., que dejó claro que su rivalidad ante La Dinastía Imperial aún no termina

Volador Jr. y Black Tiger agotaron su arsenal de recursos lícitos e ilícitos, pero Soberano Jr. y Ángel de Oro no se dejaron intimidar y los superaron en el encuentro súper estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Alexius venció a Nitro

2) Candela y Dark Silueta vencieron a Kira y Tabata (14:55)

3) Futuro y Max Star vencieron a Okumura y Shoma Kato (15:23)

4) La Jarochita y Lluvia vencieron a Keyra y Zeuxis (11:37)

5) Furia Roja y Zandokan Jr. vencieron a El Hijo del Villano III y Villano III Jr. (20:00)

6) Ángel de Oro y Soberano Jr. vencieron a Black Tiger y Volador Jr. (15:22)

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• Domingo Familiar de Arena México – 31/mayo/2026

El triunfo parecía cosa hecha para La Jarochita, India Sioux, Skadi y Kira, pero Zeuxis, Keyra, Dark Silueta y Reyna Isis no se rindieron y se apoderaron del resultado.

El Faraón que Rige aguantó la furia de su rival en el Match Relámpago, pero tuvo su recompensa, pues una plancha de Esfinge dejó sin posibilidades a El Valiente, que tuvo que conformarse con la derrota.

Gran Guerrero y Stuka Jr. se alzaron como los vencedores del Triangular de Parejas. Los Guerreros Laguneros supieron navegar los peligros que representaron tanto Los Infernales como El Galeón Fantasma.

El Sky Team encontró un muro infranqueable en el encuentro súper estelar. Hechicero y Volador Jr. pusieron su vasta experiencia al servicio del triunfo y apagaron las aspiraciones de Máscara Dorada y Neón.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Angelito venció a Minos I (8:19)

2) Magia Blanca, Rey Pegasus, Tornado vencieron a Cerebro Negro Jr., Crixus, Infarto (12:46)

3) India Sioux, Kira, La Jarochita, Skadi vencieron a Dark Silueta, Keyra, Reyna Isis, Zeuxis (11:44)

4) Match Relámpago: Esfinge venció a Valiente (8:43)

5) Gran Guerrero y Stuka Jr. vencieron a Furia Roja y Zandokan Jr. y a Euforia y Mephisto (15:00)

6) Hechicero y Volador Jr. vencieron a Máscara Dorada y Neón (17:55)

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 01/junio/2026

En un espectacular Match Relámpago de CMLL vs. MLW, La Jarochita le otorgó la victoria al Consejo Mundial de Lucha Libre tras dar cuenta de la espectacular Lady Frost.

Aunque estuvieron muy cerca de quedarse con la victoria en la Arena Puebla, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II fueron superados por Xelhua y Stigma en el encuentro semifinal de la noche.

Con un espectacular tornillo sobre Star Jr., Soberano Jr. le dio la victoria a Zandokan Jr. y Difunto en el encuentro estelar de la noche. Máscara Dorada y Flip Gordon no pudieron evitar la caída del bando científico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Lucky venció a Águila Egipcia (9:26).

2) Espartano y Meyer vencieron a Nitro y Sombra Diabolika Jr. (10:45)

3) El Malayo y Rey Apocalipsis vencieron a Arkalis y Tiger Boy (10:28).

4) Futuro y Max Star vencieron a Raider y Vegas Depredador (13:53)

5) Match Relámpago: La Jarochita venció a Lady Frost (8:39)

6) Stigma y Xelhua vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (14:30).

7) Flip Gordon, Máscara Dorada, Star Jr. vencieron a Difunto, Soberano Jr., Zandokan Jr. (18:39)

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• Martes de Arena México – 02/junio/2026

Zeuxis y Olympia se llevaron el evento especial con todo y firma. Un Valiente Special de Olympia sobre India Sioux fue la sentencia final que dejó sin respuesta a la dupla completada por Tessa Blanchard.

Star Jr. lo intentó con todo, pero Black Tiger tuvo el argumento definitivo. El rufián aguantó la presión de su rival y en el momento clave descargó su poderoso Black Tiger Bomb para sentenciar el mano a mano.

Zandokan Jr. y Calavera Jr. I se alzaron como los vencedores del Triangular de Parejas. La dupla navegó con contundencia los peligros que representaron Máscara Dorada y Capitán Suicida por un lado, y Volador Jr. y Vegas Depredador por el otro.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Angelito, Kaligua, Pequeño Magia (8:02).

2) Estudiante Jr. y Okumura vencieron a El Audaz y Péndulo (12:18)

3) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Espanto Jr., Gallero, Raider (10:26) por DQ.

4) Olympia y Zeuxis vencieron a India Sioux y Tessa Blanchard (13:47)

5) Black Tiger venció a Star Jr. (19:22)

6) Calavera Jr. I y Zandokan Jr. vencieron a Capitán Suicida y Máscara Dorada y a Vegas Depredador y Volador Jr. (14:07).

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 02/junio/2026

La tercia técnica de Flip Gordon, Draego y Adrenalina salió avante por descalificación a la tercia de Crixus, Bestia Negra y Persa por despojo de máscara a Draego cortesía del Egresado.

Lady Frost sorprendió a Lluvia en el Match Relámpago Internacional y se llevó la victoria tras conectar un ataque que dejó sin respuesta a la Amazona del CMLL.

La tercia científica (Star Black, Xelhua y Esfinge) impuso su espectacularidad y terminó fulminando a los rufianes Soberano Jr., Hechicero y Averno en la lucha estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Avispón Negro Jr., Balder, Último Ángel vencieron a Canalla, Demonio Maya, Estrella De Jalisco

2) Ángel del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Infierno, Makará, Prince Drago

3) Arlequín, Black Boy, Cris Skin vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma

4) Adrenalina, Draego, Flip Gordon vencieron a Bestia Negra, Crixus, Persa por DQ

5) Match Relámpago: Lady Frost venció a Lluvia

6) Esfinge, Star Black, Xelhua vencieron a Averno, Hechicero, Soberano Jr.

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 05/junio/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 06/junio/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 07/junio/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 08/junio/2026

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– Martes de Arena México – 08/junio/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 08/junio/2026